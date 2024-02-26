Bos Red Bull Racing Buka Suara soal Max Verstappen yang Dikabarkan Tergiur Tawaran Besar dari Tim Lain

PENASEHAT Tim Red Bull Racing, Helmut Marko, buka suara mengenai isu Max Verstappen dikabarkan akan pindah tim karena mendapatkan penawaran besar dari tim lain. Menurut Marko, semua itu hanya kabar bohong karena Verstappen bakal setia dengan Red Bull Racing selama tim tersebut masih menyediakan mobil terkuat di Formula One (F1).

Max Verstappen sejatinya masih terikat kontrak dengan Red Bull hingga 2028, periode yang mencakup dua musim berdasarkan peraturan baru. Namun belakangan, juara dunia F1 tiga kali itu diisukan akan pergi lebih awal.

Isu itu menyusul karena ada kabar kesepakatan Lewis Hamilton dengan Ferrari yang membuka lowongan di Mercedes untuk 2025. Alhasil, muncul spekulasi bahwa Max Verstappen bisa menjadi target pabrikan Jerman tersebut dengan tawaran uang yang besar.

Menanggapi rumor itu, Helmut Marko tidak khawatir dengan minat pihak luar terhadap Verstappen. Sebab, ia merasa pembalap asal Belanda itu takkan pergi karena tawaran uang besar dan hanya penurunan performa yang bisa membuatnya hengkang dari Red Bull.

“Seperti dalam setiap kontrak Formula 1, ada klausul jika kriteria kualitas kesuksesan tertentu tidak terpenuhi,” kata Helmut Marko kepada Servus TV, dikutip dari Crash.net, Senin (26/2/2024).