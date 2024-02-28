Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Membangun Ekosistem Balap Berkesinambungan untuk Prestasi Pembalap Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |20:54 WIB
Membangun Ekosistem Balap Berkesinambungan untuk Prestasi Pembalap Indonesia
Mandalika Racing Series 2024 siap digelar sebanyak lima seri (Foto: Facebook/Mandalika International Street Circuit)
A
A
A

JAKARTA - Mandalika Racing Series 2024 sebagai ajang bergengsi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike akan siap dihelat sebanyak lima putaran pada tahun ini di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Event ini merupakan kolaborasi antara PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Nusantara Jaya bersama Ikatan Motor Indonesia yang diselenggarakan oleh PRIDE Club.

Mandalika Racing Series 2024 akan mempertandingkan tiga kelas utama yakni Kejurnas Sport 150, Sport 250, Supersport 600 serta Kelas Pendukung yakni Underbone 150 Open, Supersport 600 dan Superbike 1000 Community. Pada tahun ini, Mandalika Racing Series mendapat pembaruan dari penyelenggaraan, format kompetisi hingga regulasi. Tujuannya untuk membuat Mandalika Racing Series menjadi sebuah kejuaraan yang kompetitif dalam menghasilkan pembalap-pembalap berprestasi dan siap tampil di level yang lebih tinggi.

Mandalika

Selain itu, Mandalika Racing Series 2024 dibuat untuk membangun keseimbangan ekosistem antara dunia balap serta industri pendukungnya, seperti spare part dan perlengkapan balap. Keberadaan sirkuit Mandalika yang juga menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Road Racing Championship (ARRC) dan MotoGP akan menjadi parameter dalam hal riset dan pengembangan produk yang dipakai para pembalap. Apalagi IMI mengeluarkan aturan baru mengenai kewajiban registrasi produk yang akan dipakai di kejuaraan balap nasional.

Untuk itulah, MGPA hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS 2024) untuk merangkul semua stakeholder dari berbagai institusi , Agen Pemegang Merek, termasuk di antaranya para pelaku di bisnis suku cadang dan apparel. Salah satu bentuk promosi dan edukasi mengenai kegiatan di Pertamina Mandalika International Circuit adalah melalui program talkshow.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188283/fadillah_arbi_aditama-fD1Q_large.jpg
Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement