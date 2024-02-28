Membangun Ekosistem Balap Berkesinambungan untuk Prestasi Pembalap Indonesia

JAKARTA - Mandalika Racing Series 2024 sebagai ajang bergengsi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike akan siap dihelat sebanyak lima putaran pada tahun ini di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Event ini merupakan kolaborasi antara PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Nusantara Jaya bersama Ikatan Motor Indonesia yang diselenggarakan oleh PRIDE Club.

Mandalika Racing Series 2024 akan mempertandingkan tiga kelas utama yakni Kejurnas Sport 150, Sport 250, Supersport 600 serta Kelas Pendukung yakni Underbone 150 Open, Supersport 600 dan Superbike 1000 Community. Pada tahun ini, Mandalika Racing Series mendapat pembaruan dari penyelenggaraan, format kompetisi hingga regulasi. Tujuannya untuk membuat Mandalika Racing Series menjadi sebuah kejuaraan yang kompetitif dalam menghasilkan pembalap-pembalap berprestasi dan siap tampil di level yang lebih tinggi.

Selain itu, Mandalika Racing Series 2024 dibuat untuk membangun keseimbangan ekosistem antara dunia balap serta industri pendukungnya, seperti spare part dan perlengkapan balap. Keberadaan sirkuit Mandalika yang juga menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Road Racing Championship (ARRC) dan MotoGP akan menjadi parameter dalam hal riset dan pengembangan produk yang dipakai para pembalap. Apalagi IMI mengeluarkan aturan baru mengenai kewajiban registrasi produk yang akan dipakai di kejuaraan balap nasional.

Untuk itulah, MGPA hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS 2024) untuk merangkul semua stakeholder dari berbagai institusi , Agen Pemegang Merek, termasuk di antaranya para pelaku di bisnis suku cadang dan apparel. Salah satu bentuk promosi dan edukasi mengenai kegiatan di Pertamina Mandalika International Circuit adalah melalui program talkshow.