Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Puas dengan Hasil Tes Pramusim MotoGP Qatar 2024, Marco Bezzecchi Akui Sudah Makin Klop dengan Desmosedici GP23

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |20:00 WIB
Puas dengan Hasil Tes Pramusim MotoGP Qatar 2024, Marco Bezzecchi Akui Sudah Makin Klop dengan Desmosedici GP23
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram Pertama VR46)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR45, Marco Bezzecchi mengaku senang dengan hasil tes pramusim MotoGP Qatar 2024. Ia mengaku bisa meraih hasil baik itu karena mulai nyaman dengan motor Desmosedici GP23 milik Ducati tersebut.

Bezzecchi pada awalnya mengaku tidak senang mengendarai motor barunya, Desmosedici GP23, ketika tes pramusim pertama di Malaysia awal Februari lalu. Sebab, dia tak bisa nyaman menunggangi kuda besinya itu karena karakternya yang menurutnya jauh berbeda dibanding GP22 sehingga dia hanya mampu finis di posisi 15 dengan selisih waktu 1,185 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo.

Namun, pembalap asal Italia itu mengalami peningkatan performa dalam tes di Qatar pekan ini. Dia mampu finis di posisi 10 dengan jarak 0,726 detik saja dari Bagnaia, yang lagi-lagi memuncaki waktu tercepat dengan waktu yang menakjubkan, yakni 1 menit 50,952 detik.

Bezz -sapaan Bezzecchi- pun menilai dirinya memang sudah lebih merasa nyaman dan bisa menikmati membalap dengan motor barunya itu. Alhasil, dia mampu melaju lebih cepat dan senang dengan hasil yang didapatnya dalam tes di Qatar.

Marco Bezzecchi

“Saya tidak bisa mengeluh, saya senang dengan tes ini. Saya ingin mencapai sedikit lebih banyak dalam hal mengejar waktu, namun dibandingkan dengan Malaysia, saya jauh lebih bahagia,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/2/2024).

“Saya merasa lebih nyaman mengendarai sepeda motor, saya lebih menikmati berkendara. Kecepatan saya tidak terlalu buruk,” tambahnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement