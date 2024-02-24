Puas dengan Hasil Tes Pramusim MotoGP Qatar 2024, Marco Bezzecchi Akui Sudah Makin Klop dengan Desmosedici GP23

LUSAIL – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR45, Marco Bezzecchi mengaku senang dengan hasil tes pramusim MotoGP Qatar 2024. Ia mengaku bisa meraih hasil baik itu karena mulai nyaman dengan motor Desmosedici GP23 milik Ducati tersebut.

Bezzecchi pada awalnya mengaku tidak senang mengendarai motor barunya, Desmosedici GP23, ketika tes pramusim pertama di Malaysia awal Februari lalu. Sebab, dia tak bisa nyaman menunggangi kuda besinya itu karena karakternya yang menurutnya jauh berbeda dibanding GP22 sehingga dia hanya mampu finis di posisi 15 dengan selisih waktu 1,185 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo.

Namun, pembalap asal Italia itu mengalami peningkatan performa dalam tes di Qatar pekan ini. Dia mampu finis di posisi 10 dengan jarak 0,726 detik saja dari Bagnaia, yang lagi-lagi memuncaki waktu tercepat dengan waktu yang menakjubkan, yakni 1 menit 50,952 detik.

Bezz -sapaan Bezzecchi- pun menilai dirinya memang sudah lebih merasa nyaman dan bisa menikmati membalap dengan motor barunya itu. Alhasil, dia mampu melaju lebih cepat dan senang dengan hasil yang didapatnya dalam tes di Qatar.

“Saya tidak bisa mengeluh, saya senang dengan tes ini. Saya ingin mencapai sedikit lebih banyak dalam hal mengejar waktu, namun dibandingkan dengan Malaysia, saya jauh lebih bahagia,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/2/2024).

“Saya merasa lebih nyaman mengendarai sepeda motor, saya lebih menikmati berkendara. Kecepatan saya tidak terlalu buruk,” tambahnya.