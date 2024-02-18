Tertarik Rekrut Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi, Aprilia Siap Tendang Aleix Espargaro

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengaku tertarik merekrut salah satu dari pembalap Ducati, Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2025. Demi merekrut salah satu rider tersebut, Rivola bahkan siap menendang Aleix Espargaro.

Seperti yang diketahui, sampai saat ini Aprilia masih setia menggunakan jasa Espargaro dan Maverick Vinales. Namun, ada kemungkinan formasi tim mereka berubah di MotoGP 2025.

Salah satu alasannya karena Rivola menilai Espargaro bakal segera pensiun dari ajang balap MotoGP. Untuk itu ia pun mengincar pembalap baru, yang mana targetnya adalah Bastianini (Ducati Lenovo) atau Bezzecchi (Pertamina Enduro V46).

Lalu untuk Vinales, Rivola menegaskan Aprilia masih ingin bekerja sama dengan pembalap asal Spanyol tersebut. Sebab Aprilia masih penasaran dengan Vinales, karenanya Rivola harus memilih antara Bastianini atau Bezzecchi yang akan diusakan datang pada MotoGP 2025 nanti.

“Mungkin Aleix Espargaró (yang akan diganti musim depan) karena dia bisa saja 'gantung' helm setelah musim ini. Sedangkan Maverick Vinales ada niat untuk memperbarui kepercayaan diri karena kami percaya dia juga bertaruh pada kami. Saya sangat ingin melihatnya meroket,” ujar Rivola, dilansir dari Motosan, Minggu (18/2/2024).

Perlu diketahui, bursa transfer pembalap MotoGP 2025 memang diprediksi banyak pengamat bakal menghadirkan banyak perubahan. Pasalnya, kontrak dari 90 persen rider yang ada saat ini bakal berakhir di akhir musim 2024.