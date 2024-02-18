Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tertarik Rekrut Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi, Aprilia Siap Tendang Aleix Espargaro

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |05:43 WIB
Tertarik Rekrut Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi, Aprilia Siap Tendang Aleix Espargaro
Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro. (Foto: Instagram/aleixespargaro)
A
A
A

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengaku tertarik merekrut salah satu dari pembalap Ducati, Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2025. Demi merekrut salah satu rider tersebut, Rivola bahkan siap menendang Aleix Espargaro.

Seperti yang diketahui, sampai saat ini Aprilia masih setia menggunakan jasa Espargaro dan Maverick Vinales. Namun, ada kemungkinan formasi tim mereka berubah di MotoGP 2025.

Salah satu alasannya karena Rivola menilai Espargaro bakal segera pensiun dari ajang balap MotoGP. Untuk itu ia pun mengincar pembalap baru, yang mana targetnya adalah Bastianini (Ducati Lenovo) atau Bezzecchi (Pertamina Enduro V46).

Lalu untuk Vinales, Rivola menegaskan Aprilia masih ingin bekerja sama dengan pembalap asal Spanyol tersebut. Sebab Aprilia masih penasaran dengan Vinales, karenanya Rivola harus memilih antara Bastianini atau Bezzecchi yang akan diusakan datang pada MotoGP 2025 nanti.

Massimo Rivola

“Mungkin Aleix Espargaró (yang akan diganti musim depan) karena dia bisa saja 'gantung' helm setelah musim ini. Sedangkan Maverick Vinales ada niat untuk memperbarui kepercayaan diri karena kami percaya dia juga bertaruh pada kami. Saya sangat ingin melihatnya meroket,” ujar Rivola, dilansir dari Motosan, Minggu (18/2/2024).

Perlu diketahui, bursa transfer pembalap MotoGP 2025 memang diprediksi banyak pengamat bakal menghadirkan banyak perubahan. Pasalnya, kontrak dari 90 persen rider yang ada saat ini bakal berakhir di akhir musim 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement