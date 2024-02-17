Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

F1 Powerboat 2024 Bakal Dimeriahkan Artis Ibu Kota

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:18 WIB
F1 Powerboat 2024 Bakal Dimeriahkan Artis Ibu Kota
F1 Powerboat 2024 siap digelar pada awal Maret mendatang (Foto: F1 Powerboat)
BALIGE - Ajang balap perahu motor F1 Powerboat 2024 di Danau Toba, Sumatera Utara pada 2-3 Maret mendatang diyakini bakal semakin meriah. Selain persaingan para pembalap yang kian ketat, sejumlah band dan artis papan atas Indonesia akan memeriahkan acara event internasional tersebut.

F1 Powerboat kali ini merupakan race ke-300 yang sebelumnya telah diselenggarakan di Sharjah, Uni Emirates Arab. Ada Band, Radja, dan Wali yang merupakan grup musik papan atas Indonesia dipastikan akan mengisi panggung hiburan yang menjadi side event F1 Powerboat Danau Toba.

F1 Powerboat 2023

“Kehadiran band-band papan atas Indonesia ini diharapkan bisa menarik lebih banyak pengunjung di F1Powerboat di Danau Toba. Kami berharap F1Powerboat ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan olahraga air, akan tetapi juga menjadi salah satu event yang mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia,” kata Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

F1Powerboat 2024 merupakan event kedua yang diselenggarakan di Danau Toba. Pada tahun 2023, F1Powerboat mampu menarik hingga 100 ribu pengunjung. Pada 2024, InJourney menghadirkan F1Powerboat yang dikemas dengan festival budaya dan UMKM sebagai side event. Konsep serupa juga dikemas saat penyelenggaraan Aquabike Jetski World Championship pada November 2023.

InJourney berharap adanya side event yang menampilkan panggung hiburan, festival budaya dan UMKM, juga kompetisi Solu Bolon, akan membuat kebudayaan dan UMKM daerah setempat bisa semakin dikenal di dunia. Demikian pula Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, akan semakin menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

