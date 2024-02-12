Industri Sepatu Olahraga Ikut Meningkat di Tahun Pemilu

JAKARTA - Industri sepatu olahraga ikuti meningkat di tahun pemilu. Hal itu sesuai prediksi dari pengamat beberapa waktu lalu.

Division Manager New Balance Dian Lestari mengatakan bahwa perkembangan sepatu secara keseluruhan sangat bagus untuk Indonesia. Pada tahun ini, bisnis sepatu terus berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau perkembangan sepatu sepatu secara overall itu sangat bagus untuk Indonesia. Apalagi 2024, terus berkembang dari tahun- tahun sebelumnya," ujar Dian dalam acara New Balance Hadirkan Teknologi FuelCell SuperComp Elite v4 pada Senin, (12/2/2024).

Bahkan, menurut Dian, setelah pandemi, di mana orang-orang sudah banyak yang beraktivitas, dan event-event lari juga sudah mulai berkembang, semakin meningkatkan bisnis sepatu di 2024. Selain itu, Dian juga optimis setelah pemilu pasti akan meningkatkan bisnis sepatu secara keseluruhan. Bahkan khususnya bisnis sepatu lari.

"Setelah pemilu itu pasti akan menembus atau meningkatkan bisnis sepatu secara overall, khususnya bisnis sepatu lari," ungkap Dian.

Perlu diketahui, New Balance merupakan merek sepatu global asal Amerika Serikat yang akarnya dari lari. Saat ini, New Balance berkembang ke kategori lainnya.

Dian juga mengatakan, penjualan pada 2024 pasti akan meningkat. Mengingat, New Balance tidak berfokus pada satu tokonya sendiri, melainkan juga expand ke banyak toko-toko lainnya.

"Apalagi kita banyak expand, selain toko New Balance sendiri, kita juga expand di Planer Sport, dan expand ke lain-lainnya juga. Jadi enggak hanya terfokus ke toko New Balance saja," jelasnya.