Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Dinilai Terlalu Berani Pindah ke Ferrari di F1 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |01:05 WIB
Lewis Hamilton Dinilai Terlalu Berani Pindah ke Ferrari di F1 2025
Lewis Hamilton sepakat gabung Ferrari di F1 2025 (Foto: Reuters)
A
A
A

SOMERSET – Lewis Hamilton dinilai terlalu berani ketika memutuskan untuk hengkang dari Mercedes ke Ferrari pada F1 2025. Hal itu diungkapkan oleh mantan rekan setimnya ketika di MCLaren, Jenson Button.

Button mengakui Hamilton telah mengambil langkah berani untuk membelot ke Ferrari yang merupakan rival Mercedes. Walaupun, pria berusia 44 tahun ini sangat menghormati keputusan yang diambil peraih tujuh gelar juara dunia tersebut.

“Bagi Lewis, ini adalah langkah berani dan saya sangat menghormatinya,” kata Button, dilansir dari Crash, Kamis (8/2/2024).

Button merasa Hamilton akan cukup kesulitan untuk beradaptasi bersama Ferrari. Pasalnya, tim berlogo kuda jingkrak itu pasti keseringan memakai bahasa Italia, mengingat mereka merupakan tim pabrikan asal Maranello, Italia.

Lain cerita dengan calon rekan setimnya nanti, Charles Leclerc yang sangat fasih dengan bahasa Italia. Kendati demikian, Button sangat antusias dengan kepindahan Hamilton. Menurutnya, hal ini akan membuat kompetisi balap musim 2025 semakin menarik.

“Dia tidak hanya pergi ke tim lain, dia pergi ke Ferrari. Dia pergi ke tim di mana mereka berbicara bahasa Italia, bahasa yang dia tidak tahu, dan bahasa yang sangat dikuasai Charles Leclerc,” ujar Button.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement