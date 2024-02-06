Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Dirumorkan Tidak Senang Scuderia Ferrari Gaet Lewis Hamilton di F1 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |10:07 WIB
Charles Leclerc Dirumorkan Tidak Senang Scuderia Ferrari Gaet Lewis Hamilton di F1 2025
Charles Leclerc disebut tidak senang dengan kedatangan Lewis Hamilton (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
MARANELLO - Charles Leclerc dikabarkan tidak senang dengan kedatangan Lewis Hamilton ke Scuderia Ferrari. Sang pembalap disebut-sebut sedang kecewa lantaran merasa tidak diberi tahu sama sekali.

Hamilton secara resmi membalap untuk Ferrari mulai F1 2025. Ia akan menggantikan posisi Carlos Sainz Jr yang didepak setelah F1 2024 berakhir.

Lewis Hamilton pindah ke Ferrari

Kesepakatan Hamilton dan Ferrari hampir terjadi bersamaan dengan perpanjangan kontrak Leclerc. Dikabarkan, perekrutan pembalap asal Inggris itu dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui sang kolega.

Leclerc dikabarkan menyambut baik kedatangan Hamilton. Namun, menurut laporan Corriere dello Sport yang dikutip dari Planet F1, pembalap asal Monaco itu tidak senang dengan kesepakatan tersebut.

“Publikasi tersebut melaporkan Leclerc dan manajemennya 'terkejut dan kecewa dengan keputusan Ferrari',” tulis laporan Corriere dello Sport, dikutip dari Planet F1, Selasa (6/2/2024).

“Karena pada saat ia menandatangani perpanjangan kontraknya dengan masa berlaku yang tidak ditentukan, Leclerc dan rekannya 'tidak tahu apa yang akan terjadi'. Dikatakan mereka bungkam mengenai masalah ini agar tidak 'mengungkapkan kelemahannya',” sambung laporan tersebut.

