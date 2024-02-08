Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi Dilantik, Pengurus Anyar Persatuan Squash Indonesia Ingin Gencarkan Sosialisasi dan Tambah Fasilitas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |01:35 WIB
Resmi Dilantik, Pengurus Anyar Persatuan Squash Indonesia Ingin Gencarkan Sosialisasi dan Tambah Fasilitas
Pengurus PB ISI resmi dilantik (Foto: MPI/Andika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia (PB PSI) kini telah memiliki pengurus baru untuk masa bakti 2023-2027. Mereka pun berniat untuk menggencarkan sosialisasi olahraga squash dan juga menambah fasilitas-fasilitasnya agar lebih memasyarakat.

Ya, pada Rabu (7/2/2024) pagi WIB, Kepengurusan PB PSI 2023-2027 resmi dilantik oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta. Terdapat 19 nama dan jabatan dalam kepengurusan baru tersebut.

Adapun Alvin Kennedy dilantik sebagai Ketua Umum PB PSI periode 2023-2027. Sementara untuk jabatan Ketua Harian didapuk kepada Icuk Sugiarto.

Dalam sambutannya, Marciano Norman, menilai olahraga squash sejauh ini masih terkesan terlalu eksklusif untuk masyarakat menengah ke atas saja. Oleh karena itu, dia berharap kepengurusan PB PSI yang baru ini bisa lebih menggencarkan sosialisasinya ke berbagai kalangan dan juga kelompok umur agar minat masyarakat semakin bertambah.

“Squash ini sebetulnya olahraga yang sudah lama berkembang di Indonesia tetapi kesannya Squash eksklusif, dimainkan di tempat dan kalangan tertentu,” kata Marciano.

“Kepengurusan yang baru dilantik memiliki tugas utama untuk melakukan sosialisasi olahraga Squash ke seluruh Indonesia agar jumlah pecintanya meningkat, tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak mulai sekolah hingga klub olahraga,” imbuhnya.

Marciano pun mengapresiasi program bernama ‘Squash Goes to School’ yang sebelumnya sudah dimiliki oleh PB PSI. Dia berharap program itu dapat terus berlanjut karena memiliki dampak yang positif.

“Dengan masuk ke sekolah-sekolah, Squash akan semakin diminati masyarakat. Dampaknya, akan semakin banyak kita mendapakan atlet-atlet berbakat usia dini dari Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Alvin Kennedy langsung menyambut keinginan Marciano dengan positif. Dia menyebut kepengurusan baru PB PSI memang akan fokus pada pengembangan atlet serta mempromosikan olahraga squash sejak usia dini.

