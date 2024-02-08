Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Absennya Rinov/Pitha di All England 2024 Jadi Keuntungan buat Dejan/Gloria

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |01:16 WIB
Absennya Rinov/Pitha di All England 2024 Jadi Keuntungan buat Dejan/Gloria
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari absen dari All England 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja memberikan pendapat tentang absennya Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di All England 2024. Terlebih, pasangan dari Pelatnas PBSI itu merupakan saingan utama dari dalam negeri untuk perebutan tiket Olimpiade Paris 2024.

Persaingan ganda campuran Indonesia dalam mengincar satu tiket ke Paris memang sengit. Sebab, bukan hanya bersaing dengan lawan-lawan dari luar negeri, tetapi para pemain Tanah Air juga harus saling sikut.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di Malaysia Open 2024 (Foto: PBSI)

Saat ini, berdasarkan peringkat road to Olympic Paris 2024, Rinov/Pitha menjadi pasangan ganda campuran terdepan Indonesia di peringkat 15 dengan koleksi 51.184 poin. Sedangkan, Dejan/Gloria menempati peringkat 21 dengan 48.896 poin. Sementara hanya 16 pasangan saja yang bisa lolos ke Olimpiade.

Pada tur Eropa nanti, Rinov/Pitha dipastikan absen di All England 2024 berdasarkan daftar pemain yang telah dirilis BWF pada pekan lalu. Kemungkinan keduanya akan turun di Orleans Masters 2024 yang digelar secara bersamaan.

Absennya, Rinov/Pitha di All England yang memiliki titel Super 1000 diakui Dejan/Gloria sebagai keuntungan. Pasangan asal klub PB Djarum itu meyakini apa pun bisa terjadi meski kompetisi di level Super 1000 terbilang berat.

"Tidak bisa dipungkiri, ya iya (menguntungkan). Maksudnya kan mereka (Rinov/Pitha) di atas kami, apalagi itu turnamen Super 1000, ya siapa tahu, doain aja," ucap Dejan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, dikutip pada Kamis (8/2/2024).

Halaman:
1 2
