HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Masters 2024: Kalahkan Fajar Alfian/Rian Ardianto, Leo Rolly/Daniel Martin ke Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |00:27 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2024: Kalahkan Fajar Alfian/Rian Ardianto, Leo Rolly/Daniel Martin ke Final!
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses menaklukkan senior mereka, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal Indonesia Masters 2024, pada Sabtu (27/1/2024) malam WIB. Leo/Daniel pun lolos usai berjuang selama 70 menit melawan Fajar/Rian.

Ya, butuh 1 jam 10 menit bagi Leo/Daniel untuk memastikan diri lolos ke final turnamen super 500 tersebut. Leo/Daniel pun menang dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17 atas senior mereka tersebut.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Fajri -sebutan Fajar/Rian- mendapatkan persaingan sengit dari Leo/Daniel sejak awal pertandingan. Mereka saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 8-8.

Selepas itu, The Babies -julukan Leo/Daniel- berhasil menjauh dengan keunggulan 12-9. Namun, sang senior mampu bangkit lagi dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Bahkan, Fajar/Rian sukses berbalik unggul 18-13. Akan tetapi, Leo/Daniel lagi-lagi bisa mengimbangi permainan cepat mereka dan mendekat di angka 17-18.

Namun, mantan duet nomor satu dunia itu tampil apik di momen-momen krusial. Mereka pun mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan dengan skor 21-19 di gim pertama.

Pada gim kedua, Leo/Daniel langsung tancap gas menyerang dalam tempo cepat dan membuat Fajri kerepotan. Hasilnya, mereka dengan mudah unggul 5-1.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
