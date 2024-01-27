Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2024: Ganda Putri Thailand Ceritakan Momen Korsleting Listrik di Istora Senayan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:57 WIB
Indonesia Masters 2024: Ganda Putri Thailand Ceritakan Momen Korsleting Listrik di Istora Senayan
Ganda putri Thailand, Rawinda Prajongjai/Jongkolphan Kititharakul (Foto: Andhika Huda/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putri Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, menceritakan pengalaman mereka saat mengalami insiden korsleting listrik saat mentas di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dalam babak semifinal Indonesia Masters 2024, Sabtu (27/1/2024) siang WIB. Mereka mengaku sempat panik tetapi tetap senang bisa bermain di arena bulutangkis legendaris itu.

Ya, sebuah insiden tak mengenakan terjadi ketika Jongkolphan/Rawinda tampil di semifinal Indonesia Masters 2024 yang dimulai pukul 13.00 WIB, melawan pasangan China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Saat pasangan Negeri Gajah Putih itu tertinggal 3-8 di gim pertama, tiba-tiba saja lampu yang berada di utara lapangan mengalami gangguan.

 

Mulanya muncul percikan api dari lampu tersebut ketika laga masih berjalan. Namun, lama kelamaan lampu itu meledak dan menyebabkan kepulan asap menyebar di dalam Istora Senayan.

Letupan itu pun membuat para penonton panik dan berusaha untuk keluar dari tribun. Namun, pihak panitia dengan sergap memadamkan api sehingga membuat suasana kembali tenang dengan cepat.

 BACA JUGA:

Jongkolphan/Rawinda dan Zhang/Zheng pun sempat menunggu di lapangan dan menyaksikan insiden tersebut ditangani di tengah kepulan asap yang semakin menyebar. Lalu pada akhirnya, umpire memutuskan untuk menunda pertandingan itu selama pihak panitia melakukan penanganan.

Setelah dilakukan penyelidikan singkat, insiden itu diketahui terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas dan Media PBSI, Broto Happy, dalam rilisnya.

Halaman:
1 2 3
