HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Malu dan Kecewa Tersingkir di Perempatfinal Indonesia Masters 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |00:06 WIB
Gregoria Mariska Malu dan Kecewa Tersingkir di Perempatfinal Indonesia Masters 2024
Gregoria Mariska Tunjung malu dan kecewa tersingkir di Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Gregoria Mariska Tunjung merasa malu dan kecewa karena kalah dari wakil Jepang, Nozomi Okuhara, di perempatfinal Indonesia Masters 2024. Pemain nomor tujuh dunia itu benar-benar tidak puas dengan penampilannya hari ini.

Berstatus sebagai tunggal putri nomor satu Indonesia, Gregoria justru harus kalah dari Okuhara dalam dua gim langsung 20-22 dan 11-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024 sore WIB.

Gregoria Mariska Tunjung

Hasil yang cukup mengejutkan tentunya, mengingat lawannya itu berada di peringkat 23 dunia. Usai laga, Gregoria meluapkan kekecewaannya. Pemain kelahiran Wonogiri ini mengungkapkan tidak seharusnya tampil buruk dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil.

“Saya kecewa dengan penampilan saya dan malu juga. Harusnya tidak segampang itu untuk menyerah. Saya rasa dengan posisi saya yang sekarang top 10, saya tidak bisa menunjukkan kayak tadi yang saya tunjukkan di game kedua sih,” kata Gregoria kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Sabtu (27/1/2024).

“Masa saya gampang sekali untuk buang bola. Rasanya saat poin jauh saya malah terpuruk dengan itu, dan tidak bisa bangkit,” sambung perempuan berusia 24 tahun itu.

Lebih lanjut, Gregoria mengungkapkan faktor kekalahan ini karena kebingungan menerapkan strategi yang dimainkan. Ia mengakui penampilan ini benar-benar jauh dari kata sempurna.

Halaman:
1 2
