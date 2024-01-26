Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Gregoria Mariska Disingkirkan Nozomi Okuhara

JAKARTA - Gregoria Mariska Tunjung kalah di babak perempatfinal Indonesia Masters 2024 Super 500. Tunggal putri tuan rumah takluk di tangan Nozomi Okuhara dua gim langsung 20-22 dan 11-21.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) sore WIB, Gregoria justru harus tertinggal 2-4 dari Okuhara pada awal gim pertama. Meski sempat tertinggal, tetapi Gregoria mampu bangkit dan berhasil menyamakan keadaan menjadi 6-6.

Kendati demikian, Gregoria gagal menambah poin dan membuatnya kembali tertinggal 9-11 dari lawannya di interval gim pertama. Unggulan kelima Indonesia itu pun berhasil bangkit untuk menyamakan keadaan menjadi 14-14.

Gregoria tampak kesulitan untuk menambah poin, setelah Okuhara kembali memperlebar jarak untuk memimpin 15-18. Kendati demikian, Gregoria mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 20-20.

Meski sudah berjuang untuk mendapatkan kemenangan di gim pertama, tetapi pebulutangkis berusia 24 tahun itu harus mengakui keunggulan Okuhara dengan skor 20-22. Sementara pada awal gim kedua, Gregoria harus tertinggal 0-4.