HOME SPORTS NETTING

Rehan Naufal/Lisa Ayu Buka Gerbang Perempatfinal BWF Indonesia Masters 2024 Usai Singkirkan Pasangan Malaysia

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:00 WIB
Rehan Naufal/Lisa Ayu Buka Gerbang Perempatfinal BWF Indonesia Masters 2024 Usai Singkirkan Pasangan Malaysia
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati lolos ke perempatfinal BWF Indonesia Masters 2024. Taklukkan wakil Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dengan tiga gim di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Permainan pertama nampak begitu sulit bagi Rehan/Lisa karena tekanan yang diberikan oleh Chen/Toh. Performa Chen/Toh seperti mengunci kemampuan Rehan/Lisa hingga permainan berakhir dengan skor 12-21.

Rehan/Lisa perbaiki strategi dan kekuatannya muncul kembali. Chen/Toh sampai kesulitan akibat duet tuan rumah. Gim kedua tampil lebih tenang dan baik menghadapi unggulan ke-6 Malaysia tersebut.

Chen/Toh mengalami sejumlah error dalam permainannya. Rehan/Lisa menjauhi lawan hingga 15-8 dan Chen/Toh belum bisa kembali dengan susulan poin yang lebih banyak. Alhasil, Rehan/Lisa menutup gim kedua dengan keunggulan 21-13.

Rehan Naufal/Lisa Ayu (Aldhi Chandra/MPI)

Berusaha bangkit di gim ketiga, Chen/Toh ingin naik kembali melampaui Rehan/Lisa hingga menyamakan kedudukan 7-7. Rehan/Lisa masih bermain santai menabung keunggulan dan menutup permainan dengan skor 21-14.

Sejauh ini, Rehan/Lisa menjadi wakil pertama yang membuka gerbang perempat final di sektor ganda campuran usai Rinov/Pitha harus mengaku kalah dari lawan. Selanjutnya, Rehan/Lisa akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Jesper Toft/Clara Graversen vs Yang Po Hsun/Hu Ling Fang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
