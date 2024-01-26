Gara-Gara Hal Ini, Fajar Alfian/Rian Ardianto Prediksi Bakal Sulit Kalahkan Bagas/Fikri di Perempatfinal Indonesia Masters 2024

JAKARTA – Pasangan ganda putra Tanah Air, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memprediksikan bakal sulit mengalahkan rekan senegara mereka, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di perempatfinal Indonesia Masters 2024. Pasalnya menurut Fajar, mereka berempat sudah saling tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Sehingga bag Fajar/Rian, pasangan yang jauh lebih siap dan lebih fit akan menjadi pemenang dalam pertemuan nanti.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- sendiri berhasil meraih kemenangan di babak 16 besar Indonesia Masters 2024 yang digelar pada Kamis (25/1/2024) malam WIB di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka mengatasi perlawanan sengit duet Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 22-20.

Bertarung sengit sepanjang laga, mantan duet nomor satu dunia itu mengakui bahwa Man/Tee tampil apik, khususnya di gim kedua. Namun, mereka berusaha keras untuk memaksakan diri untuk menyelesaikannya dalam dua gim agar tak terlalu banyak membuang tenaga.

“Mengucapsyukur main lancar dan tanpa cedera. Kita main luar biasa. Di game kedua mereka lebih percaya diri mungkin karena lawan sedikit menang angin jadi kita menekan agak berat. Sementara mereka enak bertahannya,” kata Rian kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas laga, Jumat (26/1/2024).

“Di gim kedua kita berdua maksa. Sempat leading dan sempat ketinggalan juga, ada reli di 21-20 karena lawan memang bermain dengan baik, mereka punya defense dan pertahanan bagus jadi menyulitkan kami. Intinya di gim kedua kami maksa untuk tidak boleh rubber karena kalau rubber game nanti lebih capek lagi,” sambung Fajar.