Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Hal Ini, Fajar Alfian/Rian Ardianto Prediksi Bakal Sulit Kalahkan Bagas/Fikri di Perempatfinal Indonesia Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:17 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Fajar Alfian/Rian Ardianto Prediksi Bakal Sulit Kalahkan Bagas/Fikri di Perempatfinal Indonesia Masters 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra Tanah Air, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memprediksikan bakal sulit mengalahkan rekan senegara mereka, yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di perempatfinal Indonesia Masters 2024. Pasalnya menurut Fajar, mereka berempat sudah saling tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Sehingga bag Fajar/Rian, pasangan yang jauh lebih siap dan lebih fit akan menjadi pemenang dalam pertemuan nanti.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- sendiri berhasil meraih kemenangan di babak 16 besar Indonesia Masters 2024 yang digelar pada Kamis (25/1/2024) malam WIB di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka mengatasi perlawanan sengit duet Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 22-20.

Bertarung sengit sepanjang laga, mantan duet nomor satu dunia itu mengakui bahwa Man/Tee tampil apik, khususnya di gim kedua. Namun, mereka berusaha keras untuk memaksakan diri untuk menyelesaikannya dalam dua gim agar tak terlalu banyak membuang tenaga.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

“Mengucapsyukur main lancar dan tanpa cedera. Kita main luar biasa. Di game kedua mereka lebih percaya diri mungkin karena lawan sedikit menang angin jadi kita menekan agak berat. Sementara mereka enak bertahannya,” kata Rian kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas laga, Jumat (26/1/2024).

“Di gim kedua kita berdua maksa. Sempat leading dan sempat ketinggalan juga, ada reli di 21-20 karena lawan memang bermain dengan baik, mereka punya defense dan pertahanan bagus jadi menyulitkan kami. Intinya di gim kedua kami maksa untuk tidak boleh rubber karena kalau rubber game nanti lebih capek lagi,” sambung Fajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement