HOME SPORTS NETTING

Ester Nurumi Tak Gentar Hadapi Gregoria Mariska di Babak 16 Besar Indonesia Masters 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:52 WIB
Ester Nurumi Tak Gentar Hadapi Gregoria Mariska di Babak 16 Besar Indonesia Masters 2024
Tunggal Putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, sukses melangkahkan kaki ke babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Ia akan menantang sang senior, Gregoria Mariska Tunjung di babak kedua tersebut.

Ester berhasil melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Kanada, Wen Yu Zhang. Lewat straight game, Ester menang dengan skor 21-16 dan 21-11.

Jumpa sang senior, pemain kelahiran Jayapura itu tak ingin gentar. Meski sudah sama-sama tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing, ia mencoba untuk bermain nothing to lose.

"Lawan kak Grego yang pasti dia senior saya dan mungkin dari kita juga sudah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Besok lawan senior kayak lebih bermain nothing to lose aja enggak usah mikir macam-macam," kata Ester kepada awak media di Istora Senayan, Rabu (24/1/2024).

Sementara itu, berbicara mengenai hasil pertandingan di babak pertama, Ester bersyukur sukses meraih kemenangan. Ia pun tidak menyangka di laga debutnya berhasil menembus babak 16 besar.

"Puji Tuhan bisa selesai pertandingan tanpa cedera dan dikasih kemenangan, tadi permainan saya jauh lebih baik dari hari kemarin dan penyesuaian lapangannya lebih baik," ucap Ester.

Telusuri berita Sport lainnya
