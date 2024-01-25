Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Masters 2024: Perang Saudara di Tunggal Putri, Live di iNews dan MNCTV!

Gregoria Mariska akan menghadapi Ester Nurumi di 16 Besar Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di 16 besar Indonesia Masters 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan akan disiarkan secara Live di iNews dan MNCTV.

Sebanyak 12 wakil Indonesia akan tampil di babak kedua Indonesia Masters 2024. Perang saudara sesama wakil Merah Putih tercipta di tunggal putri antara Ester Nurumi Tri Wardoyo melawan Gregoria Mariska Tunjung.

Babak 16 besar Indonesia Masters 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024). Pertandingan pertama akan dimulai sekira pukul 10.00 WIB.

Anthony Ginting yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di tunggal putra akan menghadapi wakil Malasysia, Leong Jun Hao. Secara ranking, Ginting yang berada di peringkat 4 dunia jelas lebih diungglkan ketimbang lawannya yang berada di urutan ke-37.

Rekor pertemuan Ginting atas Leong juga unggul 1-0. Keduanya pernah berhadapan di Hong Kong Open 2023 lalu. Kala itu Gintin berhasil menang dua game langsung atas Leong dengan 21-14 dan 21-11.