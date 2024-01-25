Reaksi Gregoria Mariska Usai Carolina Marin dan Akane Yamaguchi Mundur dari Indonesia Masters 2024

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, memiliki peluang melangkah jauh di Indonesia Masters 2024. Namun begitu, Gregoria tidak ingin jemawa.

Mundurnya Carolina Marin (Spanyol) dan Akane Yamaguchi (Jepang) dari ajang Super 500 itu ternyata memberi keuntungan untuk Gregoria. Sebab, berdasarkan hasil undian sebelumnya, mereka ada dalam bagan yang sama.

Dengan mundurnya Marin dan Yamaguchi, tersisa nama besar lainnya adalah Zhang Beiwen (Amerika Serikat) dan Ratchanok Intanon (Thailand). Namun, potensi bertemu tersebut jika sama-sama melaju ke semifinal.

Meski peluang begitu besar, Gregoria tidak ingin terlena. Pemain kelahiran Wonogiri itu berharap penampilannya bisa terus konsisten sekaligus memperbaiki performa dari dua turnamen di Malaysia Open dan India Open 2024.

"Pastinya ekspektasi orang dan saya cukup tinggi karena lihat di tahun lalu juga. Saya ingin menemukan enaknya dulu. Di awal tahun cukup tegang dengan target yang cukup besar dan saya alihin sebagai motivasi diri. Apalagi ini main di Indonesia," kata Gregoria di Istora Senayan, Rabu 24 Januari 2024.