Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2024: Gagal Kalahkan Anders Antonsen, Perjalanan Chico Aura Terhenti

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:56 WIB
Hasil Indonesia Masters 2024: Gagal Kalahkan Anders Antonsen, Perjalanan Chico Aura Terhenti
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo kalah dari wakil Denmark, Anders Antonsen di babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Dengan begitu, perjalanan Chico Aura di turnamen super 500 tersebut dipastikan berakhir dengan cepat.

Chico sejatinya sudah berjuang selama 48 menit menghadapi unggulan delapan di Indonesia Masters 2024 tersebut. Namun, Antonsen bermain hingga Chico pun kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Chico tampil dengan percaya diri sejak awal pertandingan. Dia mampu menekan Antonsen dengan variasi serangan bola-bola tajam yang dilakukannya sehingga bisa memimpin 7-3.

Dari segi pertahanan, pemain kelahiran Jayapura itu juga sangat kuat menahan smash-smash keras yang dilancarkan Antonsen. Hasilnya, dia mampu unggul 11-8 di interval gim pertama.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Sayangnya, performa Chico menurun drastis selepas rehat. Antonsen pun bisa mengembangkan permainannya dan berbalik unggul 14-12.

Pemain ranking tujuh dunia itu pun terus mendominasi meski Chico juga memberikan perlawaanan. Namun, akhirnya dia sukses menutup gim pertama dengan skor 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement