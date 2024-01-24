Hasil Indonesia Masters 2024: Gagal Kalahkan Anders Antonsen, Perjalanan Chico Aura Terhenti

JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo kalah dari wakil Denmark, Anders Antonsen di babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Dengan begitu, perjalanan Chico Aura di turnamen super 500 tersebut dipastikan berakhir dengan cepat.

Chico sejatinya sudah berjuang selama 48 menit menghadapi unggulan delapan di Indonesia Masters 2024 tersebut. Namun, Antonsen bermain hingga Chico pun kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Chico tampil dengan percaya diri sejak awal pertandingan. Dia mampu menekan Antonsen dengan variasi serangan bola-bola tajam yang dilakukannya sehingga bisa memimpin 7-3.

Dari segi pertahanan, pemain kelahiran Jayapura itu juga sangat kuat menahan smash-smash keras yang dilancarkan Antonsen. Hasilnya, dia mampu unggul 11-8 di interval gim pertama.

Sayangnya, performa Chico menurun drastis selepas rehat. Antonsen pun bisa mengembangkan permainannya dan berbalik unggul 14-12.

Pemain ranking tujuh dunia itu pun terus mendominasi meski Chico juga memberikan perlawaanan. Namun, akhirnya dia sukses menutup gim pertama dengan skor 21-15.