Gara-Gara Ditemani Herry IP, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Makin Pede Hadapi Indonesia Masters 2024

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari senang karena kini sudah ditemani oleh sang pelatih Herry Iman Pierngady (Herry IP) di pinggir lapangan saat main di Indonesia Masters 2024. Hadirnya Herry IP pun semakin menambah rasa percaya diri Rinov/Pitha dalam mengarungi turnamen super 500 tersebut.

Berkat Herry IP itu juga, Rinov/Pitha berhasil memulai perjalanan mereka di Indonesia Masters 2024 dengan kemenangan. Mereka mengatasi perlawanan sengit pasangan Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch, di babak 32 besar lewat dua gim langsung dengan skor tipis 23-21 dan 24-22 pada Rabu 24 Januari 2024 pagi WIB di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Selepas laga, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- mengaku belum bisa bermain lepas dalam pertandingan pertama mereka di Indonesia Masters 2024 ini. Namun, mereka bertekad untuk tampil lebih baik lagi dalam pertandingan berikutnya.

“Alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan sehat. Untuk pertandingan tadi memang tidak mudah untuk kita berdua, bermain secara lepas, tapi kita akan coba terus. Bersyukurnya banyak penonton dan keluarga yang memberikan support lebih, yang pasti juga ada pelatih di belakang,” kata Pitha dalam konferensi pers pasca laga, Kamis (25/1/2024).

“Ya mungkin kalau dari saya pribadi saya masih belum bisa main maksimal mungkin karena ada problem di pertandingan-pertandingan sebelumnya sering kalah di babak pertama, jadi saya akan introspeksi lagi agar besok bisa bermain lebih maksimal dari hari ini,” tambahnya.

Salah satu yang menarik perhatian dalam laga tadi, untuk pertama kalinya Rinov/Pitha ditemani oleh Herry IP di lapangan sejak ditunjuk menjadi pelatih ganda campuran di Pelatnas PBSI pada September tahun lalu. Walaupun sebelumnya mereka pernah ditemaninya juga di Asian Games 2022 lalu, tetapi kala itu sang pelatih masih memegang sektor ganda putra.