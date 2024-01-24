Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2024: Putri KW Pulangkan Wakil Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |11:58 WIB
Hasil Indonesia Masters 2024: Putri KW Pulangkan Wakil Malaysia
Putri Kusuma Wardani melaju ke 16 besar Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani- berhasil menumbangkan utusan Malaysia, Karupathevan Letshanaa.

Duel tersebut berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/1/2024) pagi WIB. Putri KW berhasil menang dalam dua gim langsung atas Letshanaa dengan skor 21-17, dan 21-12.

Putri KW tampil meyakinkan sejak awal pertandingan di gim pertama. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu berhasil melancarkan serangan dengan nyaman ke area pertahanan Letshanaa.

Namun, Letshanaa mulai memperlihatkan perlawanan setelah tertinggal beberapa poin. Tunggal putri Malaysia itu bermain cepat untuk mengejar ketertinggalan. Kini, Letshanaa hanya mempunyai selisih satu poin dengan Putri KW.

Pada jeda interval gim pertama, Putri KW berhasil mengunci keunggulan dengan skor tipis 11-10. Pertandingan berlanjut dengan permainan ofensif dari Putri KW. Tunggal putri asal Tangerang, Banten itu bermain dengan pukulan menyilang yang efektif.

Letshanaa sempat memperlihatkan perlawanan dengan memainkan bola-bola atas. Namun, Putri KW akhirnya berhasil memastikan kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-17.

