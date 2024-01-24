Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2024: Gugur di Babak Pertama, Apriyani/Fadia Coba Lawan Rasa Takut

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |11:52 WIB
Indonesia Masters 2024: Gugur di Babak Pertama, Apriyani/Fadia Coba Lawan Rasa Takut
Apriyani/Fadia tersingkir di babak pertama Indonesia Masters 2024 (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

JAKARTA - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti gagal melaju jauh di Indonesia Masters 2024. Mereka harus tersingkir di babak pertama setelah takluk dari wakil Belanda, Debora Jille/Cheryl Seinen.

Pada aksi comeback-nya yang berlangsung di Istora Senayan, Selasa 23 Januari 2023 malam WIB, Apriyani/Fadia belum bisa menunjukkan hasil maksimal. Jalani laga selama 44 menit, mereka dihentikan Jille/Seinen dengan skor 14-21 dan 17-21.

Hasil ini pun gagal memenuhi harapan Apriyani/Fadia. Meski secara fisik Apriyani sudah pulih 100 persen usai cedera betis, tetapi ia masih bergulat dengan rasa trauma

"Memang hasilnya sangat tidak memuaskan. Saya berterima kasih kepada Fadia terutama, karena terus mengingatkan saya 'ayo berani kak' dan pada akhirnya saya keluar dari itu dan saya di sini bermain dengan sepenuh hati. Saya mau mem-push diri saya," kata Apriyani kepada awak media seusai laga.

"Memang tidak gampang, bukan hanya melawan berdua, tapi diri sendiri juga. Jadi lebih susah lawan diri sendiri. Tapi saya tadi dapat pelajaran bahwa ini tinggal keberanian aja. Sudah tidak ada rasa sakit memang, tinggal keberanian aja," lanjut Apriyani.

Sedangkan Fadia sendiri juga memahami kondisi sang partner. Apalagi cedera yang dirasakan Apri sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement