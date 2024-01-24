Indonesia Masters 2024: Gugur di Babak Pertama, Apriyani/Fadia Coba Lawan Rasa Takut

JAKARTA - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti gagal melaju jauh di Indonesia Masters 2024. Mereka harus tersingkir di babak pertama setelah takluk dari wakil Belanda, Debora Jille/Cheryl Seinen.

Pada aksi comeback-nya yang berlangsung di Istora Senayan, Selasa 23 Januari 2023 malam WIB, Apriyani/Fadia belum bisa menunjukkan hasil maksimal. Jalani laga selama 44 menit, mereka dihentikan Jille/Seinen dengan skor 14-21 dan 17-21.

Hasil ini pun gagal memenuhi harapan Apriyani/Fadia. Meski secara fisik Apriyani sudah pulih 100 persen usai cedera betis, tetapi ia masih bergulat dengan rasa trauma

"Memang hasilnya sangat tidak memuaskan. Saya berterima kasih kepada Fadia terutama, karena terus mengingatkan saya 'ayo berani kak' dan pada akhirnya saya keluar dari itu dan saya di sini bermain dengan sepenuh hati. Saya mau mem-push diri saya," kata Apriyani kepada awak media seusai laga.

"Memang tidak gampang, bukan hanya melawan berdua, tapi diri sendiri juga. Jadi lebih susah lawan diri sendiri. Tapi saya tadi dapat pelajaran bahwa ini tinggal keberanian aja. Sudah tidak ada rasa sakit memang, tinggal keberanian aja," lanjut Apriyani.

Sedangkan Fadia sendiri juga memahami kondisi sang partner. Apalagi cedera yang dirasakan Apri sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu.