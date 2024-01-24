Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Kandas di 32 Besar, Usai Disikat Wakil Belanda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |01:48 WIB
Hasil Indonesia Masters 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Kandas di 32 Besar, Usai Disikat Wakil Belanda
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, langsung kandas di babak 32 besar.

Apriyani/Fadia takluk di tangan pasangan Belanda, Debora Jille/Cheryl Seinen, di babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Berlaga di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Januari 2024 malam WIB, mereka kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 17-21.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Jalannya Pertandingan

Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sejak awal. Mereka pun tertinggal di angka 2-4 dan 3-9.

Di sisi lain, Jille/Seinen tampil sangat apik sangat menyerang. Mereka bermain dengan tempo cepat yang sangat merepotkan pasangan Merah-Putih. Mereka pun terus memimpin di angka 14-8 dan 16-10.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement