Hasil Indonesia Masters 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Kandas di 32 Besar, Usai Disikat Wakil Belanda

HASIL Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, langsung kandas di babak 32 besar.

Apriyani/Fadia takluk di tangan pasangan Belanda, Debora Jille/Cheryl Seinen, di babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Berlaga di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Januari 2024 malam WIB, mereka kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sejak awal. Mereka pun tertinggal di angka 2-4 dan 3-9.

Di sisi lain, Jille/Seinen tampil sangat apik sangat menyerang. Mereka bermain dengan tempo cepat yang sangat merepotkan pasangan Merah-Putih. Mereka pun terus memimpin di angka 14-8 dan 16-10.