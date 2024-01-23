Indonesia International Open 2024: Rigel Aditya Bertekad Lolos ke Semifinal Junior U-17 9 Ball

JAKARTA - Pebiliar muda Tanah Air, Rige Aditya bertekad untuk lolos ke semifinal Junior U-17 9 Ball dalam ajang Indonesia International Open 2024. Sejauh ini ia mulai mendekati targetnya tersebut karena baru saja mengalahkan Vincent Filbert di Day 3 Junior U-17 9 Ball.

Bertanding di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Selasa (23/1/2024) pagi WIB, Rigel Aditya Putra berhasil menunjukkan penampilan apik. Ia sukses menyingkirkan Vincent Filbert dengan skor 7-4.

Sementara selepas pertandingan, Rigel Aditya Putra mengaku sempat tegang karena lawannya sempat bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Ia juga mengaku sempat hilang fokus dan membuat beberapa kesalahan, tetapi masih bisa untuk mendapatkan kemenangan.

"Pasti deg-degan banget, soalnya ini perebutan menuju babak kualifikasi. Kurang fokus aja tadi, jadi awal dia ngejar ketertinggalan skor jadi tangan agak gemetar," kata Rigel Aditya Putra kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (23/1/2024).

Rigel Aditya Putra pun mengaku masih belum mengetahui lawan yang akan dihadapinya untuk babak selanjutnya. Namun, ia menargetkan untuk bisa menembus babak semifinal.