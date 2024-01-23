Hasil Indonesia International Open 2024: Albert Januarta Kalahkan Pebiliar Taiwan

JAKARTA - Pebiliar muda Tanah Air, Albert Januarta sukses mengalahkan wakil Taiwan, Hus Jui-An di babak 16 besar 10 Ball dalam ajang Indonesia International Open (IIO) 2024, pada Selasa (23/1/2024) siang WIB. Bermain di Park Tower, Kebon Sirih, Albert bermain apik hingga akhirnya menang dengan skor 10-6 atas lawannya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Albert Januarta memulak pertandingan dengan kurang meyakinkan, sehingga harus tertinggal 0-1 dari Hsu Jui-An. Namun, ia mampu bangkit dan menyamakan keadaan.

Sementara Albert Januarta berhasil membalikan keadaan untuk memimpin 2-1 , setelah Hsu Jui-An salah membuat perhitungan untuk memasukan bola terakhir. Albert Januarta tampil semakin percaya diri dan berhasil menjauhkan keunggulan menjadi 3-1.

Aukurasi yang kuranv baik dari Albert Januarta membut Hsu Jui-An mampu menyamakan skor menjadi 3-3. Sempat kesulitan untuk memasukan bola, tetapi Albert Januarta mampu meraih kemenangan untuk memimpin 4-3.

Albert Januarta terus menujukan permainan bagus dan membuat Hsu Jui-An semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, ia mampu menjauhkan keunggulan menjdi 6-3 atas lawannya.