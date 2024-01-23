Hasil Indonesia Masters 2024: Jesita Putri/Febi Setianingrum Singkirkan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya, Sabar/Reza ke 16 Besar!

HASIL Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada tambahan 2 wakil Indonesia yang sukses lolos ke 16 besar. Mereka adalah Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum dan juga Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum, memastikan diri lolos ke 16 besar usai menang perang saudara melawan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, di babak 32 besar Indonesia Masters 2024. Jesita/Febi kalahkan Ana/Tiwi dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-13.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2024) malam WIB, Ana/Tiwi memulainya cukup baik dengan berhasil unggul 7-5. Meski begitu, Jesita/Febi sempat menyamakan kedudukan menjadi 10-10.

Tapi pada akhirnya, Ana/Tiwi unggul lebih dulu atas kompatriotnya itu pada interval gim pertama dengan skor 11-10. Selepas interval, pertandingan berjalan sangat sengit karena kedua pasangan saling kejar-kejaran angka.

Jesita/Febi yang tadinya tertinggal berhasil berbalik unggul menjadi 18-17. Namun Ana/Tiwi juga mampu menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Tapi pada akhirnya, Jesita/Febi berhasil keluar dari tekanan sehingga menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Pada gim kedua, pertandingan berjalan sengit sejak awal. Terlihat kedua pasangan sempat bermain imbang 5-5. Namun Ana/Tiwi berhasil memperlebar keunggulannya atas Jestia/Febi menjadi 7-5. Akan tetapi, Jesita/Febi lagi-lagi mampu membalikan keadaan. Pasangan nomor 43 dunia itu bahkan ungguli Ana/Tiwi di interval gim kedua dengan skor 11-8.

Usai interval, Jesita/Febi mampu memperlebar keunggulannya menjadi 15-11. Sementara Ana/Tiwi terlihat cukup kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya dari rekan senegaranya itu. Jesita/Febi tampak nyaman dalam mencetak poin demi poin. Alhasil, mereka menutup gim kedua dengan kemenangan 21-13 atas Ana/Tiwi dalam pertarungan yang berdurasi 50 menit.

Hasil ini sekaligus memastikan langkah Jesita/Febi menembus babak 16 besar. Di babak tersebut, pasangan nomor 43 dunia ini akan melawan Maiken Fruergaard/Sara Thygesen asal Denmark.