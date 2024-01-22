Hasil Lengkap IBL 2024: RANS Simba Bogor Menang Tipis atas Satria Muda

Berikut hasil lengkap IBL 2024 hari ini. (Foto: RANS Simba Bogor)

HASIL lengkap IBL 2024 pada Minggu 21 Januari 2024 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah tim sukses meraih hasil manis, di antaranya RANS Simba Bogor.

Ya, ajang IBL 2024 berlanjut hari ini. Ada empat pertandingan yang digelar di musim reguler IBL 2024 pada Minggu 21 Januari 2024 malam WIB.

Hasilnya, RANS Simba Bogor sukses meraih kemenangan tipis atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Bertanding di Gynnasium Sekolah Vokasi IPB, RANS Simba Bogor berhasil mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Tim milik Raffi Ahmad itu sukses memimpin 45-44 atas Satria Muda di dua kuarter awal.

Sementara itu, di dua kuarter berikutnya, RANS Simba Bogor mampu membuat Satria Muda gagal mendapat banyak angka untuk membalikkan keadaan. Hasilnya, RANS Simba Bogor meraih kemenangan 86-81 atas Satria Muda.