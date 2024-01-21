Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Penyebab Pelita Jaya Kalah Telak 77-100 dari Satria Muda di IBL 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |22:45 WIB
Penyebab Pelita Jaya Kalah Telak 77-100 dari Satria Muda di IBL 2024
Pelita Jaya kala berlaga. (Foto: Pelita Jaya)
PENYEBAB Pelita Jaya kalah telak 77-100 dari Satria Muda di IBL 2024 akan diulas dalam artikel ini. Point Guard Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa, menganggap pertahan timnya tampil mengecewakan saat menghadapi Satria Muda.

Andakara juga menilai lawan sudah mempersiapan diri dengan baik. Alhasil, Satria Muda mampu merusak ritme permainan Pelita Jaya.

Pelita Jaya

Ya, Pelita Jaya menelan kekalahan telak 77-100 dari Satria Muda dalam laga lanjutan musim reguler IBL 2024. Laga tersebut berlangsung di Tennis Indoore Senayan, Sabtu 20 Januari 2024 malam WIB.

Tampil di hadapan penggemar sendiri, Pelita Jata justru tampil di bawah tekanan dan menbuat Satria Muda mampu bermain dengan dominan. Bahkan, Pelita Jaya beberapa kali melakukan kesalahan dan membuat lawan bisa mencetak poin dengan mudah.

Halaman:
1 2
