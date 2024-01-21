Penyebab Pelita Jaya Kalah Telak 77-100 dari Satria Muda di IBL 2024

PENYEBAB Pelita Jaya kalah telak 77-100 dari Satria Muda di IBL 2024 akan diulas dalam artikel ini. Point Guard Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa, menganggap pertahan timnya tampil mengecewakan saat menghadapi Satria Muda.

Andakara juga menilai lawan sudah mempersiapan diri dengan baik. Alhasil, Satria Muda mampu merusak ritme permainan Pelita Jaya.

Ya, Pelita Jaya menelan kekalahan telak 77-100 dari Satria Muda dalam laga lanjutan musim reguler IBL 2024. Laga tersebut berlangsung di Tennis Indoore Senayan, Sabtu 20 Januari 2024 malam WIB.

Tampil di hadapan penggemar sendiri, Pelita Jata justru tampil di bawah tekanan dan menbuat Satria Muda mampu bermain dengan dominan. Bahkan, Pelita Jaya beberapa kali melakukan kesalahan dan membuat lawan bisa mencetak poin dengan mudah.