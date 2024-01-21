Penyebab Pebiliar Indonesia Arie Tokyo Kena Comeback sang Juara Dunia Francisco Sanchez di Indonesia International Open 2024

Arie Tokyo kala berlaga di Indonesia International Open 2024. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

PENYEBAB pebiliar Indonesia, Arie Tokyo, kena comeback juara dunia 9 ball 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz, di Indonesia International Open 2024 terungkap. Arie mengaku bermain kurang tenang dalam laga babak Group Double Elimination itu.

Ya, Arie Tokyo menelan kekalahan dari Francisco Sanchez di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Minggu (21/1/2024). Arie harus mengakui kehebatan juara dunia 9 ball 2023 itu dengan skor tipis 7-8.

Padahal, Arie sempat memimpin cukup jauh atas Sanchez. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, dia sempat mengungguli Sanchez beberapa kali, termasuk saat membutuhkan satu poin kemenangan lagi (7-5).

Namun, pada akhirnya Sanchez mampu meembalikkan keadaan. Usai pertandingan, Arie mengakui kurang bermain tenang ketika sudah unggul.

"Jujur dari awal pertandingan (melawan Francisco Sanchez), atau sebelum bertanding pressure itu sudah ada, tegang. Dari awal sebelum bertanding sudah tegang, terus ketemu di meja," kata Arie kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (21/1/2024).