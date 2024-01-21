Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Pebiliar Indonesia Arie Tokyo Kena Comeback sang Juara Dunia Francisco Sanchez di Indonesia International Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |16:32 WIB
Penyebab Pebiliar Indonesia Arie Tokyo Kena Comeback sang Juara Dunia Francisco Sanchez di Indonesia International Open 2024
Arie Tokyo kala berlaga di Indonesia International Open 2024. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PENYEBAB pebiliar Indonesia, Arie Tokyo, kena comeback juara dunia 9 ball 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz, di Indonesia International Open 2024 terungkap. Arie mengaku bermain kurang tenang dalam laga babak Group Double Elimination itu.

Ya, Arie Tokyo menelan kekalahan dari Francisco Sanchez di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Minggu (21/1/2024). Arie harus mengakui kehebatan juara dunia 9 ball 2023 itu dengan skor tipis 7-8.

Laga Indonesia International Open 2024. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

Padahal, Arie sempat memimpin cukup jauh atas Sanchez. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, dia sempat mengungguli Sanchez beberapa kali, termasuk saat membutuhkan satu poin kemenangan lagi (7-5).

Namun, pada akhirnya Sanchez mampu meembalikkan keadaan. Usai pertandingan, Arie mengakui kurang bermain tenang ketika sudah unggul.

"Jujur dari awal pertandingan (melawan Francisco Sanchez), atau sebelum bertanding pressure itu sudah ada, tegang. Dari awal sebelum bertanding sudah tegang, terus ketemu di meja," kata Arie kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (21/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement