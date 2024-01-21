Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Indonesia International Open 2024: Pebiliar Indonesia Arie Tokyo Takluk dari Francisco Sanchez

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |14:23 WIB
Hasil Indonesia International Open 2024: Pebiliar Indonesia Arie Tokyo Takluk dari Francisco Sanchez
Laga di Indonesia International Open 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
HASIL Indonesia International Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pebiliar Indonesia, Arie Tokyo, dikalahkan jagoan biliar dari Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz, di babak Group Double Elimination Indonesia International Open 2024.

Arie harus mengakui kehebatan Sanchez dengan skor 7-8. Pertandingan itu berlangsung di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Minggu (21/1/2024) siang WIB.

Laga Indonesia International Open 2024. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

Arie awalnya unggul cukup jauh. Namuns ayang, Sanchez akhirnya menunjukkan kualitas sebagai juara dunia.

Jalannya Pertandingan

Arie mengawali pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Pukulan-pukulan yang dilesatkan oleh Arie selalu tepat sasaran dan menghasilkan poin penting.

Dalam format 10 ball, Arie yang memang berpengalaman tanpa ragu menunjukkan kualitasnya. Dia sempat unggul atas Sanchez dengan skor 5-3.


