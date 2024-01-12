Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Skandal Memalukan Kento Momota dengan Pebulu Tangkis Cantik Jepang Yuki Fukushima yang Sempat Bikin Geger

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:10 WIB
Kisah Skandal Memalukan Kento Momota dengan Pebulu Tangkis Cantik Jepang Yuki Fukushima yang Sempat Bikin Geger
Kento Momota kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH skandal memalukan Kento Momota dengan pebulu tangkis cantik Jepang, Yuki Fukushima, yang sempat bikin geger akan diulas dalam artikel ini. Skandal itu tepatnya terjadi pada 2018.

Dilansir dari dailyshincho.jp, skandal itu terungkap kala Organisasi Anti Doping Jepang (JADA) melakukan tes dadakan. Tes digelar tanpa pemberitahuan pada pukul 06.00 waktu setempat.

Kento Momota

Tetapi, pebulu tangkis spesialis ganda putri Jepang, Yuki Fukushima, justru tak berada di kamarnya kala itu. Dia tertangkap kamera CCTV keluar dari kamar asrama tunggal putra kebanggaan Jepang, Kento Momota.

Saat itu, Kento Momota dikabarkan memang menjalin hubungan dengan Yuki Fukushima. Tak pelak, kabar keberadaan Yuki Fukushima di kamar asrama Kento Momota itu membuat heboh dunia bulu tangkis. Kedunya pun dicurigai menghabiskan malam bersama.

Asosiasi Badminton Jepang (NBA) pun langsung bertindak. Mereka memberi teguran kepada kedua pebulu tangkis itu.

Setelah berita itu beredar luas, pihak Kento Momota memberi klarifikasi melalui NTT East selaku klub bulu tangkis tempatnya berkarier. NTT East menyatakan bahwa skandal terlarang antara Momota dengan Fukushima tidak benar dan hanya kesalahpahaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement