Kisah Skandal Memalukan Kento Momota dengan Pebulu Tangkis Cantik Jepang Yuki Fukushima yang Sempat Bikin Geger

KISAH skandal memalukan Kento Momota dengan pebulu tangkis cantik Jepang, Yuki Fukushima, yang sempat bikin geger akan diulas dalam artikel ini. Skandal itu tepatnya terjadi pada 2018.

Dilansir dari dailyshincho.jp, skandal itu terungkap kala Organisasi Anti Doping Jepang (JADA) melakukan tes dadakan. Tes digelar tanpa pemberitahuan pada pukul 06.00 waktu setempat.

Tetapi, pebulu tangkis spesialis ganda putri Jepang, Yuki Fukushima, justru tak berada di kamarnya kala itu. Dia tertangkap kamera CCTV keluar dari kamar asrama tunggal putra kebanggaan Jepang, Kento Momota.

Saat itu, Kento Momota dikabarkan memang menjalin hubungan dengan Yuki Fukushima. Tak pelak, kabar keberadaan Yuki Fukushima di kamar asrama Kento Momota itu membuat heboh dunia bulu tangkis. Kedunya pun dicurigai menghabiskan malam bersama.

Asosiasi Badminton Jepang (NBA) pun langsung bertindak. Mereka memberi teguran kepada kedua pebulu tangkis itu.

Setelah berita itu beredar luas, pihak Kento Momota memberi klarifikasi melalui NTT East selaku klub bulu tangkis tempatnya berkarier. NTT East menyatakan bahwa skandal terlarang antara Momota dengan Fukushima tidak benar dan hanya kesalahpahaman.