Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia International Open 2024: POBSI Targetkan Wakil Tanah Air Juara Kategori Junior

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:21 WIB
Indonesia International Open 2024: POBSI Targetkan Wakil Tanah Air Juara Kategori Junior
Indonesia International Open 2024 digelar di Jakarta (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA POBSI tetap memasang target tinggi di kategori junior Indonesia International Open 2024 kepada para wakil Tim Merah-Putih meski tak diperkuat sang juara dunia Derin Asaku Sitorus. Mereka ingin para jagoan cilik Tanah Air bisa menjadi juara di turnamen tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia International Open 2024 tak hanya memainkan kategori umum saja. Turnamen biliar kelas dunia pertama di Tanah Air itu juga melombakan kategori junior untuk para pemain di bawah usia 17 tahun.

Derin Asaku Sitorus (Foto: POBSI)

Sebanyak 16 atlet dari tujuh negara bakal bersaing di kategori junior ini. Mereka merupakan pebiliar-pebiliar muda yang menjadi bibit unggul di dunia biliar internasional.

Sayangnya, Indonesia tak diperkuat Derin Sitorus, yang merupakan juara dunia biliar junior 2023. Pasalnya, pemain dari klub Mantra itu bakal turun di kelas umum saja sehingga tak tampil di kelas junior.

Kendati demikian, target tinggi tetap dipasang oleh Panitia Penyelenggara dari POBSI, Fadil Nasution. Dia ingin para pemain lainnya juga bisa unjuk gigi dan keluar sebagai juara seperti yang diharapkan.

“Kita punya juara dunia atas nama Derin Sitorus yang mungkin tidak lagi turun di kelompok ini Tapi ada atlet-atlet yang lain seperti Albert, Axel, Abi dan lainnya, kita harapkan mereka bisa menampilkan yang terbaik agar bisa menjadi juara,” kata Fadil kepada Tim MNC, Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement