Indonesia International Open 2024: POBSI Targetkan Wakil Tanah Air Juara Kategori Junior

JAKARTA – POBSI tetap memasang target tinggi di kategori junior Indonesia International Open 2024 kepada para wakil Tim Merah-Putih meski tak diperkuat sang juara dunia Derin Asaku Sitorus. Mereka ingin para jagoan cilik Tanah Air bisa menjadi juara di turnamen tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia International Open 2024 tak hanya memainkan kategori umum saja. Turnamen biliar kelas dunia pertama di Tanah Air itu juga melombakan kategori junior untuk para pemain di bawah usia 17 tahun.

Sebanyak 16 atlet dari tujuh negara bakal bersaing di kategori junior ini. Mereka merupakan pebiliar-pebiliar muda yang menjadi bibit unggul di dunia biliar internasional.

Sayangnya, Indonesia tak diperkuat Derin Sitorus, yang merupakan juara dunia biliar junior 2023. Pasalnya, pemain dari klub Mantra itu bakal turun di kelas umum saja sehingga tak tampil di kelas junior.

Kendati demikian, target tinggi tetap dipasang oleh Panitia Penyelenggara dari POBSI, Fadil Nasution. Dia ingin para pemain lainnya juga bisa unjuk gigi dan keluar sebagai juara seperti yang diharapkan.

“Kita punya juara dunia atas nama Derin Sitorus yang mungkin tidak lagi turun di kelompok ini Tapi ada atlet-atlet yang lain seperti Albert, Axel, Abi dan lainnya, kita harapkan mereka bisa menampilkan yang terbaik agar bisa menjadi juara,” kata Fadil kepada Tim MNC, Jumat (19/1/2024).