Para Peserta Berharap Indonesia International Open Bisa Digelar Setiap Tahun

Indonesia International Open merupakan turnamen biliar level internasional pertama yang digelar di Indonesia (Foto: Andhika Huda/MPI)

JAKARTA – Para peserta berharap Indonesia International Open bisa digelar setiap tahun. Pasalnya, turnamen biliar terelite di Tanah Air itu sangat positif untuk mengembangkan para pemain agar bisa bersaing di kelas internasional.

Seperti diketahui, Indonesia International Open untuk kali pertama dihelat pada tahun 2024. Ini adalah turnamen biliar level internasional pertama dalam sejarah yang berlangsung di Tanah Air.

Babak kualifikasinya pun sudah dimulai sejak 15 Januari hingga 19 Januari mendatang di Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta. Sebanyak 16 tiket diperebutkan untuk masuk ke babak utama yang berlangsung pada 21 hingga 25 Januari nanti dengan total peserta sebanyak 128 atlet.

Banyak bintang-bintang bilar dunia yang berasal dari berbagai negara ikut berkompetisi di Indonesia International Open 2024. Salah satu yang paling mentereng adalah Juara Dunia Biliar Bola 9 2023, Francisco Sanchez.

Salah satu peserta asal Indonesia, Annita Kanjaya, pun menilai atmosfir pertandingan Indonesia International Open 2024 sudah terasa berbeda sejak babak kualifikasi. Menurutnya, atmosfirnya benar-benar seperti pertandingan papan atas karena sengitnya persaingan yang ada.

“Terasa banget sih atmosfir pertandingannya ini seperti di laga-laga kelas atas,” kata Annita kepada Tim MNC, Rabu (18/1/2024).