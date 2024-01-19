Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fokus Pemulihan Cedera Apriyani Rahayu, Siti Fadia Tak Masalah Harus Mundur dari Beberapa Turnamen

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |03:03 WIB
Fokus Pemulihan Cedera Apriyani Rahayu, Siti Fadia Tak Masalah Harus Mundur dari Beberapa Turnamen
Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti, mengaku tak masalah harus absen di beberapa turnamen demi mendukung pemulihan cedera Apriyani Rahayu. Ia berharap ketika kembali ke lapangan sang partner bisa pulih 100 persen.

Sebagaimana diketahui, Apriyani/Fadia harus mundur dari dua turnamen pada awal tahun ini yakni Malaysia Open dan India Open 2024. Keduanya mundur karena Apriyani harus menjalani pemulihan cedera betis.

 

Menanggapi situasi ini, Fadia mengaku tak masalah sama sekali. Pemain berusia 23 tahun itu justru mengambil sisi positifnya untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih lama saat comeback ke lapangan.

"Tidak masalah (kami harus mundur dari Malaysia Open dan India Open), yang penting kak Apri komunikasiin 'kayaknya belum bisa nih Fad' belum yakin atau belum 100 persen. Kalau ada komunikasi begitu kan lebih enak kan. Jadi kita komunikasi terus," ucap Fadia saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung.

 BACA JUGA:

"Kalau khawatir sih enggak karena kan tahu kesehariannya kak Apri di sini juga. Saya malah lebih enak karena persiapannya lebih panjang, enggak mepet-mepet. Persiapannya lebih ada jadi pas nanti main pertandingan, kita benar-benar siap 100 persen," lanjut pemain didikan PB Djarum tersebut.

Sejauh ini, Apriyani sendiri mengalami kemajuan baik dalam pemulihannya. Sebagai partner, Fadia pun selalu mendukung pemulihan Apriyani dan saling menguatkan satu sama lain.

Halaman:
1 2
