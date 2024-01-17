Apriyani Rahayu/Siti Fadia Yakinkan Diri Akan Tampil di Tur Eropa

JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, belum bisa memastikan tampil di Indonesia Masters 2024 pada 22-28 Januari 2024. Namun begitu, keduanya meyakinkan diri akan kembali turun pada Maret 2024 saat tur Eropa.

Saat ditemui di Pelatnas PBSI secara terpisah, Apriyani dan Fadia sama-sama menargetkan akan kembali tampil di Eropa. Tepatnya, mereka akan tampil di dua turnamen pada Maret, yakni French Open (5-10 Maret 2024) dan All England (12-17 Maret 2024).

"Balik lagi (main) ke lapangan itu di Eropa. Itu sudah pasti sih. Insya Allah sudah pasti. Mulai dari French Open sampai All England," ucap Fadia saat ditemui MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (17/1/2024).

"Iya itu memang tujuan kita, makanya Eropa itu kita jalan seperti kata Fadia," kata Apriyani yang membenarkan pernyataan Fadia.