HOME SPORTS NETTING

India Open 2024: Tampil di Bawah Ekspektasi, Leo/Daniel Akui Belum Temukan Ritme Permainan Tepat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:13 WIB
India Open 2024: Tampil di Bawah Ekspektasi, Leo/Daniel Akui Belum Temukan Ritme Permainan Tepat
Leo/Daniel tersingkir di babak awal pada dua turnamen terakhir (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, gugur di babak pertama India Open 2024. Leo/Daniel mengakui mereka belum menemukan ritme permainan sejak menelan hasil negatif di Malaysia Open 2024 pekan lalu.

Leo/Daniel tersingkir di 32 besar India Open 2024 setelah dilibas pasangan Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard. Mereka kalah dua game langsung dengan skor 18-21 dan 19-21.

 

Dalam laga yang berlangsung di K. D.Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Selasa (6/1/2024) malam WIB, The Babbies -julukan Leo/Daniel- bersaing sengit dengan Kjaer/Sogaard sejak awal pertandingan. Sempat tertinggal 6-11 saat interval, mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan 15-15, tetapi mereka kembali lengah sehingga akhirnya kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan ranking 11 dunia itu kembali bertarung sengit dengan Kjaer/Sogaard meski bisa unggul 11-10 saat interval. Mereka pun mampu menjauh dengan keunggulan 16-13 selepas jeda.

 BACA JUGA:

Sayangnya, Leo/Daniel kembali tampil buruk di momen-momen krusial sehingga sang lawan bisa berbalik unggul 19-17. Bahkan, mereka akhirnya tumbang dengan skor 19-21 di gim kedua.

Hasil minor itu pun membuat Leo/Daniel tumbang di babak 32 besar dalam dua pekan berturut-turut setelah gugur di Malaysia Open 2024 pekan lalu. Mereka mengaku hal itu disebabkan karena mereka belum menemukan ritme permainan yang tepat.

Halaman:
1 2
