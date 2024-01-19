Tembus Perempatfinal India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Merasa Masih Tampil Buruk

NEW DELHI – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses melaju ke babak perempatfinal India Open 2024. Meski begitu, Fajar/Rian emrasa penampilannya masih buruk.

Fajar mengakui dirinya bermain buruk dalam laga tersebut. Dia merasa sentuhan pukulannya tidak nyaman seperti biasanya.

“Alhamdulillah bersyukur bisa diberikan kemenangan dan tanpa cedera hari ini. Tapi jujur, saya pribadi bermain kurang baik, sudah mencoba tapi touch pukulannya ada yang kurang enak. Semoga besok bisa lebih baik lagi,” kata Fajar, dilansir dari rilis PBSI, Jumat (19/1/2024).

Rian pun mengungkapkan dirinya tak patah semangat ketika melihat performa Fajar menurun di gim kedua. Dia berusaha untuk terus memotivasi duetnya itu untuk bersabar dan perlahan-lahan menemukan sentuhan terbaiknya lagi.

“Tadi saat Fajar sedang tidak enak main, saya selalu bilang untuk tetap fokus, unforced errors itu wajar dalam pertandingan. Coba terus dan tidak perlu terburu-buru, yang penting masuk dulu bolanya,” jelas Rian.

“Di gim pertama, kami bisa mengontrol permainan dan serangan kami bisa menembus mereka. Tapi di gim kedua, mereka mulai mengubah pola permainan. Mereka mengadu di bola depan dan drive. Itu kami kurang siap mengantisipasinya. Di gim ketiga, mereka mencoba pola yang sama tapi kami sudah tahu cara mengatasinya,” lanjutnya.

Ya, Fajar/Rian sukses mengalahkan duet Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard, di babak 16 besar India Open 2024. Laga dimenangkan lewat rubber game dengan skor 21-15, 13-21 dan 21-17.