Hasil India Open 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Dihentikan Ganda Putra Denmark di 32 Besar

NEW DELHI - Perjalanan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dipastikan terhenti di babak 32 besar India Open 2024. Langkah mereka dihentikan wakil Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard pada Selasa (16/1/2024) malam WIB.

Leo/Daniel tumbang dalam pertarungan 47 menit. Mereka tepatnya kalah dengan skor 18-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di K. D.Jadhav Indoor Hall, New Delhi, The Babbies -julukan Leo/Daniel- mampu mengimbangi permainan Kjaer/Sogaard hingga menginjak angka 4-4. Selepas itu, mereka malah banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 4-7.

Di sisi lain, Kjaer/Sogaard tampil sangat apik dan minim kesalahan. Alhasil, duet ranking 22 dunia itu terus memperlebar keunggulan menjadi 11-6 di interval gim pertama.

Usai rehat, Leo/Daniel perlahan-lahan mulai bangkit dan keluar dari tekanan lawan. Mereka akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan 15-15.

Sayangnya, pasangan peringkat 11 dunia itu kembali lengah memasuki poin-poin kritis sehingga ketinggalan 15-20. Meski sempat berusaha mengejar hingga mendekat di angka 18-20, mereka akhirnya tetap kalah 18-21 di gim pertama.