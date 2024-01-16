Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil India Open 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Dihentikan Ganda Putra Denmark di 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:57 WIB
Hasil India Open 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Dihentikan Ganda Putra Denmark di 32 Besar
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI - Perjalanan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dipastikan terhenti di babak 32 besar India Open 2024. Langkah mereka dihentikan wakil Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard pada Selasa (16/1/2024) malam WIB.

Leo/Daniel tumbang dalam pertarungan 47 menit. Mereka tepatnya kalah dengan skor 18-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di K. D.Jadhav Indoor Hall, New Delhi, The Babbies -julukan Leo/Daniel- mampu mengimbangi permainan Kjaer/Sogaard hingga menginjak angka 4-4. Selepas itu, mereka malah banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 4-7.

Di sisi lain, Kjaer/Sogaard tampil sangat apik dan minim kesalahan. Alhasil, duet ranking 22 dunia itu terus memperlebar keunggulan menjadi 11-6 di interval gim pertama.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Usai rehat, Leo/Daniel perlahan-lahan mulai bangkit dan keluar dari tekanan lawan. Mereka akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan 15-15.

Sayangnya, pasangan peringkat 11 dunia itu kembali lengah memasuki poin-poin kritis sehingga ketinggalan 15-20. Meski sempat berusaha mengejar hingga mendekat di angka 18-20, mereka akhirnya tetap kalah 18-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/40/2958292/evaluasi-aryono-miranat-soal-penampilan-fajar-alfian-rian-ardianto-yang-belum-memuaskan-di-awal-2024-G5XZXtv7CH.jpg
Evaluasi Aryono Miranat soal Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Belum Memuaskan di Awal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/40/2957674/kandas-di-india-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-belum-berada-di-performa-terbaik-y4RcvtcgkN.jpg
Kandas di India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Belum Berada di Performa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/40/2957521/terhenti-di-perempat-final-india-open-2024-ini-alasan-anthony-ginting-GdEYyL2yRq.jpg
Terhenti di Perempat Final India Open 2024, Ini Alasan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957478/hasil-india-open-2024-fajar-rian-kalah-dari-ganda-korea-wakil-indonesia-habis-98fMXEB7CP.jpg
Hasil India Open 2024: Fajar/Rian Kalah dari Ganda Korea, Wakil Indonesia Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957361/hasil-perempatfinal-india-open-2024-anthony-ginting-ditumbangkan-pemain-hong-kong-Uch9TTbybu.jpg
Hasil Perempatfinal India Open 2024: Anthony Ginting Ditumbangkan Pemain Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957161/tembus-perempatfinal-india-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-merasa-masih-tampil-buruk-VjxHcftH4z.jpg
Tembus Perempatfinal India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Merasa Masih Tampil Buruk
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement