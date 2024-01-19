Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal India Open 2024: Anthony Ginting Ditumbangkan Pemain Hong Kong

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:33 WIB
Hasil Perempatfinal India Open 2024: Anthony Ginting Ditumbangkan Pemain Hong Kong
Anthony Sinisuka Ginting tersingkir dari India Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI - Anthony Sinisuka Ginting takluk dari Lee Cheuk Yiu pada babak perempatfinal India Open 2024 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu kalah 17-21, 21-18, dan 13-21, dalam waktu 1 jam 5 menit.

Bermain di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Jumat (19/1/2024) sore WIB, Anthony Ginting tampil percaya diri awal pertandingan. Dia mampu membuka angka pertama dan terus memimpin dalam skor 4-2.

Anthony Sinisuka Ginting

Akan tetapi, setelah unggul 6-4, performa Ginting perlahan-lahan menurun. Dia kerepotan meladeni permainan menyerang Lee sehingga sang lawan menyamakan skor menjadi 6-6 dan berbalik unggul 12-9.

Lee pun semakin mendominasi karena sang wakil Merah-Putih juga kerap melakukan kesalahan sendiri. Dia pun terus memperlebar keunggulannya menjadi 18-14.

Tak menyerah begitu saja, Onik -sapaan Ginting- berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan memangkas ketertinggalannya di angka 17-19. Sayangnya, perjuangannya berakhir sia-sia karena dia tetap kalah 17-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, kedua pemain terlibat pertarungan sengit dan saling jual beli serangan. Skor imbang pun terus terjadi sejak awal hingga mencapai skor 6-6.

Selepas itu, Ginting mampu memegang kendali permainan dan menjauh dengan keunggulan 9-6 dan 11-9. Sayangnya, pemain ranking dua dunia itu kembali banyak membuat kesalahan sehingga Lee bisa menyamakan skor mnjadi 11-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/40/2958292/evaluasi-aryono-miranat-soal-penampilan-fajar-alfian-rian-ardianto-yang-belum-memuaskan-di-awal-2024-G5XZXtv7CH.jpg
Evaluasi Aryono Miranat soal Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Belum Memuaskan di Awal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/40/2957674/kandas-di-india-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-belum-berada-di-performa-terbaik-y4RcvtcgkN.jpg
Kandas di India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Belum Berada di Performa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/40/2957521/terhenti-di-perempat-final-india-open-2024-ini-alasan-anthony-ginting-GdEYyL2yRq.jpg
Terhenti di Perempat Final India Open 2024, Ini Alasan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957478/hasil-india-open-2024-fajar-rian-kalah-dari-ganda-korea-wakil-indonesia-habis-98fMXEB7CP.jpg
Hasil India Open 2024: Fajar/Rian Kalah dari Ganda Korea, Wakil Indonesia Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957161/tembus-perempatfinal-india-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-merasa-masih-tampil-buruk-VjxHcftH4z.jpg
Tembus Perempatfinal India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Merasa Masih Tampil Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957124/bwf-india-open-2024-anthony-ginting-dan-fajar-rian-pastikan-tembus-perempatfinal-saksikan-perjuangannya-di-vision-NOXKhdOczo.jpg
BWF India Open 2024: Anthony Ginting dan Fajar/Rian Pastikan Tembus Perempatfinal, Saksikan Perjuangannya di Vision+!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement