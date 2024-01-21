Kandas di India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Belum Berada di Performa Terbaik

NEW DELHI - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kandas di perempatfinal India Open 2024 Super 750. Usai pertandingan, keduanya mengakui banyak melakukan kesalahan dan belum dalam performa terbaik.

Ganda putra Indonesia itu menelan kekalahan dari wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di babak perempatfinal India Open 2024. FajRi kalah dalam dua gim langsung dari Kang/Seo 14-21, 18-21 di K.D Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB.

Kekalahan ini membuat wakil Indonesia di turnamen Super 750 itu habis. Fajar/Rian menyusul teman-temannya yang sebelumnya sudah angkat koper terlebih dulu. Usai pertandingan, keduanya kompak mengakui banyak kesalahan fatal yang menyebabkan kekalahan.

“Hari ini terutama saya banyak melakukan kesalahan sendiri, harusnya bola-bola mudah masuk saja dulu. Tapi tadi terlalu terburu-buru,” kata Rian dalam rilis resmi PBSI, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

“Pasangan Korea ini adalah pasangan yang sangat ulet, pertahanannya solid, susah ditembus. Kami sudah coba tadi menyerang tapi tidak berhasil, malahan serangan balik mereka bisa menembus pertahanan kami,” timpal Fajar.