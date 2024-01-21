Evaluasi Aryono Miranat soal Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Belum Memuaskan di Awal 2024

EVALUASI pelatih kepala ganda putra bulu tangkis Indonesia, Aryono Miranat, soal penampilan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang belum memuaskan di awal 2024 ini akan diulas Okezone. Aryono pun merinci detail evaluasi yang harus diberikan kepada keduanya.

Seperti diketahui, Fajar/Rian selalu terhenti di babak perempatfinal dua turnamen terakhir. Juara All England 2023 itu hanya mampu mencapai delapan besar Malaysia Open dan India Open 2024.

Pencapaian ini dirasa belum memuaskan untuk para pencinta bulu tangkis Indonesia, tak terkecuali Aryono. Dia mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki performa Fajar/Rian.

Secara gamblang, Aryono menjelaskan bahwa evaluasi untuk Fajar/Rina harus dilakukan secara menyeluruh. Aryono mengatakan, mulai dari pola bertahan hingga menyerang harus segera diperbaiki.

"Fajar/Rian dalam dua pertandingan (turnamen) hanya menembus babak delapan besar, hasil ini kurang memuaskan dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terutama men-cover permainan di depan net supaya bisa tetap bermain menyerang," kata Aryono dalam rilis resmi PBSI, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

"Pola bertahan juga masih belum rapat. Unforced error juga harus dikurangi terutama servis atau pengembalian servis," tambahnya menjelaskan.