HOME SPORTS NETTING

Evaluasi Aryono Miranat soal Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Belum Memuaskan di Awal 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |21:56 WIB
Evaluasi Aryono Miranat soal Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Belum Memuaskan di Awal 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
EVALUASI pelatih kepala ganda putra bulu tangkis Indonesia, Aryono Miranat, soal penampilan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang belum memuaskan di awal 2024 ini akan diulas Okezone. Aryono pun merinci detail evaluasi yang harus diberikan kepada keduanya.

Seperti diketahui, Fajar/Rian selalu terhenti di babak perempatfinal dua turnamen terakhir. Juara All England 2023 itu hanya mampu mencapai delapan besar Malaysia Open dan India Open 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pencapaian ini dirasa belum memuaskan untuk para pencinta bulu tangkis Indonesia, tak terkecuali Aryono. Dia mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki performa Fajar/Rian.

Secara gamblang, Aryono menjelaskan bahwa evaluasi untuk Fajar/Rina harus dilakukan secara menyeluruh. Aryono mengatakan, mulai dari pola bertahan hingga menyerang harus segera diperbaiki.

"Fajar/Rian dalam dua pertandingan (turnamen) hanya menembus babak delapan besar, hasil ini kurang memuaskan dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terutama men-cover permainan di depan net supaya bisa tetap bermain menyerang," kata Aryono dalam rilis resmi PBSI, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

"Pola bertahan juga masih belum rapat. Unforced error juga harus dikurangi terutama servis atau pengembalian servis," tambahnya menjelaskan.

