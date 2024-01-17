Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Menang, Fajar Alfian/Rian Ardianto Kaget Dapat Perlawanan Keras dari Duet Malaysia di India Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |01:02 WIB
Meski Menang, Fajar Alfian/Rian Ardianto Kaget Dapat Perlawanan Keras dari Duet Malaysia di India Open 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dibuat kaget dengan permainan wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee di 32 besar India Open 2024. Pasalnya Fajar/Rian tak mengira bakal dibuat kerepotan oleh pasangan Malaysia tersebut.

Fajar/Rian pada akhirnya menang usai berjuang selama 1 jam 1 menit dengan skor 16-21, 21-15 dan 21-13. Menurut Fajar/Rian, mereka kaget dengan permainan cepat dan bertenaga yang dilakukan sang lawan, sehingga sempat kalah di gim pertama.

Tampil di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Selasa (6/1/2024) sore WIB, Fajri -sebutan Fajar/Rian- sangat kerepotan meladeni permainan lawan di awal pertandingan. Mereka juga kerap melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 7-10, 9-11, 13-16 dan akhirnya kalah 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan ranking tujuh dunia itu sempat tertinggal 6-7, tetapi berhasil berbalik unggul 11-9 saat interval. Mereka pun mampu mendominasi selepas rehat untuk menjauh dengan keunggulan 14-10 dan 18-15 sampai akhirnya merebut kemenangan dengan skor 15-21.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Pada gim penentuan, Fajar/Rian tampil sangat apik dan langsung tancap gas menyerang sehingga unggul jauh 7-0 dan 11-2. Meski Man/Tee sempat bangkit dan memangkas ketertinggalan menjadi 10-16, duet Merah-Putih sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-13.

Mantan duet ranking satu dunia itu pun mengungkapkan bahwa mereka kaget dengan permainan cepat dan bertenaga yang diterapkan oleh Man/Tee. Namun, mereka bisa bangkit karena merubah pola permainan dan mendapatkan kepercayaan diri lagi.

“Pertama-tama alhamdulillah bisa melewati pertandingan hari ini dengan kemenangan. Di gim pertama lawan bermain dengan cepat dan bertenaga, kami agak kaget dengan hal itu,” kata Fajar, dikutip dari rilis PBSI, Rabu (17/1/2024).

