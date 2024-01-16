Hasil India Open 2024: Kalahkan Wakil Malaysia, Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos ke 16 Besar

NEW DELHI – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan diri lolos ke babak 16 besar India Open 2024. Kepastian itu diraih usai Fajar/Rian menang atas wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee di babak 32 besar yang berlangsung pada Selasa (16/1/2024) sore WIB.

Bermain di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Fajar/Rian mendapatkan perlawanan yang keras dari Man/Kai hingga harus berjuang selama 1 jam 1 menit. Pada akhirnya Fajar/Rian menang dengan skor 16-21, 21-15 dan 21-13.

Jalannya Pertandingan

Fajri -sebutan Fajar/Rian- bertarung sengit dengan Man/Tee sejak awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan hingga imbang di angka 5-5.

Selepas itu, pasangan Tim Merah-Putih mulai kewalahan meladeni serangan lawan. Alhasil, mereka tertinggal 7-10 dan kemudian 9-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Fajar/Rian masih kerepotan menghadapi reli-reli panjang yang terjadi. Mereka pun terus berada dalam posisi tertinggal di angka 13-16.

Permainan cepat dan menyerang terus diterapkan oleh Man/Tee di poin-poin kritis sehingga membuat Fajri tak mampu mengimbanginya. Mantan duet nomor satu dunia itu pun kalah dengan skor 16-21 di gim pertama.

Pada awal gim kedua, Fajar/Rian mampu menekan lawan untuk memimpin di angka 4-2. Namun, lagi-lagi setelah itu mereka membuat beberapa kesalahan sendiri sehingga balik tertinggal 6-7.