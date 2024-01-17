Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal Masuk Pelatnas PBSI, Muhammad Halim Kecewa Cedera di Momen yang Penting

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:00 WIB
Gagal Masuk Pelatnas PBSI, Muhammad Halim Kecewa Cedera di Momen yang Penting
Tunggal putra Indonesia, Muhammad Halim As Sidiq. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Muhammad Halim As Sidiq terpaksa harus menunda keinginannya bergabung ke Pelatnas PBSI Cipayung. Pasalnya ia memutuskan mengundurkan diri dari pertandingan Seleksi Nasional PBSI 2023 saat menghadapi Alwi Farhan karena mengalami cedera di tengah laga.

Seleknas PBSI 2023 yang berlangsung pada 2024 diikuti oleh 68 pebulutangkis dari 10 klub di lima provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seleknas tersebut berlangsung pada 15-17 Januari 2024.

Sementara pertandingan seru terjadi di kategori dewasa putra yang mempertemukan Halim sebagai juara Kejuaraan Nasional PBSI 2023 melawan Alwi yang menyandang sebagai tunggal putra utama dengan ranking terendah. Sayang, dalam laga tersebut Halim harus menyerah 13-21 dan mundur di gim kedua pada kedudukan 10-12 dari Alwi.

Kekalahan dari Alwi membuat Halim harus menunda mimpinya untuk masuk ke dalam Pelatnas Cipayung. Sebab, ia mengundurkan diri saat gim kedua.

Muhammad Halim As Sidiq

Pemain binaan klub Jaya Raya Jakarta itu mengalami cedera akibat pendaratan yang kurang sempurna, setelah melakukan pukulan dari garis bilangan. Halim pun dinyatakan mengundurkan diri dan membuat Alwi sukses mendapatkan kemenangan.

Selepas pertandingan, Halim merasa menyesal dengan cedera pada waktu yang tidak tepat. Namun, ia akan berusaha bersabar atas kegagalan masuk ke Pelatnas Cipayung.

Halaman:
1 2
