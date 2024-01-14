Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sang Putri Ikut Perlombaan Bulu Tangkis di Istora Senayan, Puan Maharani Ikut Tegang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:10 WIB
Sang Putri Ikut Perlombaan Bulu Tangkis di Istora Senayan, Puan Maharani Ikut Tegang
Ketua DPR, Puan Maharani turut mendukung putrinya, Pinka Haprani yang ikut perlombaan bulu tangkis di Istora Senayan. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani mendukung langsung putrinya, Pinka Haprani bertanding bulu tangkis dalam sebuah perlombaan yang digelar di Istora Senayan. Menariknya meski tak ikut berlomba, sebagai ibu Puan pun merasa ikut tegang melihat putrinya bertanding.

Pinka Haprani berpasangan dengan Thariq Halilintar pada gelaran friendly badminton match Merah Meriah di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024). Mereka menghadapi Vriza dan Marsha.

Sebelum pertandingan dimulai, Pinka Haprani menghampiri ibu dan ayahnya untuk cipika-cipiki. Puan pun tak lupa memberikan pelukan hangat kepada putrinya dan mengajak Pinka Haprani dan Thariq Halilintar berswafoto.

Sementara momen tersebut disaksikan sejumlah petinggi PDIP. Selain itu, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga hadir di Istora Senayan.

Putri dari Ketua DPR Puan Maharani ikut bertanding bulu tangkis di Istora Senayan

Pertandingan pun berlangsung seru dan tetap dalam suasana riang gembira. Terlebih laga tersebut disaksikan ribuan penonton yang hadir di Istora Senayan.

Sementara istirahat gim pertama, Puan beranjak dari bangkunya untuk memberikan semangat kepada Pinka Haprani. Mengenakan baju putih, Pinka/Thariq harus kalah dari tim putih, Vriza/Marsha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement