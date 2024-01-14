Sang Putri Ikut Perlombaan Bulu Tangkis di Istora Senayan, Puan Maharani Ikut Tegang

Ketua DPR, Puan Maharani turut mendukung putrinya, Pinka Haprani yang ikut perlombaan bulu tangkis di Istora Senayan. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani mendukung langsung putrinya, Pinka Haprani bertanding bulu tangkis dalam sebuah perlombaan yang digelar di Istora Senayan. Menariknya meski tak ikut berlomba, sebagai ibu Puan pun merasa ikut tegang melihat putrinya bertanding.

Pinka Haprani berpasangan dengan Thariq Halilintar pada gelaran friendly badminton match Merah Meriah di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024). Mereka menghadapi Vriza dan Marsha.

Sebelum pertandingan dimulai, Pinka Haprani menghampiri ibu dan ayahnya untuk cipika-cipiki. Puan pun tak lupa memberikan pelukan hangat kepada putrinya dan mengajak Pinka Haprani dan Thariq Halilintar berswafoto.

Sementara momen tersebut disaksikan sejumlah petinggi PDIP. Selain itu, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga hadir di Istora Senayan.

Pertandingan pun berlangsung seru dan tetap dalam suasana riang gembira. Terlebih laga tersebut disaksikan ribuan penonton yang hadir di Istora Senayan.

Sementara istirahat gim pertama, Puan beranjak dari bangkunya untuk memberikan semangat kepada Pinka Haprani. Mengenakan baju putih, Pinka/Thariq harus kalah dari tim putih, Vriza/Marsha.