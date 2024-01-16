Ikut Indonesia International Open 2024, sang Juara Dunia Biliar Ini Yakin Persaingan Bakal Ketat

JAKARTA – Sang juara dunia biliar bola 9, Francisco Sanchez, ikut meramaikan gelaran Indonesia International Open 2024 yang berlangsung di Jakarta. Meski diunggulkan, Sanchez yakin perjalanannya untuk menjuarai turnamen biliar berlevel dunia di Indonesia tersebut tidak akan mudah karena ia memprediksi perlombaan akan berjalan ketat.

Indonesia International Open 2024 telah dimulai pada Selasa (16/1/2024). Babak kualifikasi akan berlangsung mulai hari ini hingga 19 Januari dan kemudian babak utama dihelat mulai 21 hingga 25 Januari mendatang.

Sanchez pun menyempatkan hadir ke venue pertandingan yang berlokasi di Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta, untuk mengintip babak kualifikasi hari ini. Dia sendiri langsung masuk ke babak utama, yang akan dihuni oleh 128 peserta dari seluruh dunia.

Pebiliar asal Spanyol itu pun mengapresiasi adanya Indonesia International Open 2024, yang merupakan turnamen biliar internasional pertama yang digelar di Tanah Air. Dia mengaku tak sabar untuk segera bertemu dengan para penggemarnya.

“Ini kali pertama saya ke Indonesia, jadi saya sangat senang. Turnamen ini tentu akan sangat hebat, saya juga tidak sabar bertemu para fans yang ada di sini karena saya tahu dunia biliar di sini cukup besar,” kata Sanchez kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Lebih lanjut, atlet berusia 32 tahun tersebut menilai persaingan di Indonesia International Open 2024 bakal sangat sengit. Alhasil, meski percaya diri, dia sadar jalannya untuk menuju tangga juara tak akan mudah.