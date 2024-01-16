Hasil India Open 2024: Sempat Beri Perlawanan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Dipulangkan Wakil China

NEW DELHI – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja gagal mengalahkan wakil China, Feng Yanzhe/Huang Dongping di 32 besar India Open 2024, pada Selasa (16/1/2024) malam WIB. Sempat memberikan perlawanan, Dejan/Gloria akhirnya takluk dari pasangan China tersebut.

Padahal Dejan/Gloria sempat merebut gim kedua, namun mereka kewalahan di gim ketiga. Akhirnya setelah berjuang selama 1 jam 14 menit, Dejan/Gloria kalah dengan skor 15-21, 23-21, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan apik. Mereka bisa memegang kendali permainan dan memimpin di angka 5-2. Namun, pelan tapi pasti Feng/Huang bisa keluar dari tekanan dan mulai memberikan perlawanan hingga akhirnya menyamakan skor menjadi 6-6 dan 8-8. Bahkan, duet nomor dua China itu sukses berbalik unggul 9-8 dan kemudian 11-8 di interval gim pertama. Selepas rehat, Dejan/Gloria kembali bisa menekan pasangan ranking empat dunia itu. Mereka mampu memangkas ketertinggalan di angka 13-14. Sayangnya, duet PB Djarum tersebut banyak melakukan kesalahan sendiri di poin-poin kritis serta kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan. Alhasil, mereka kembali ketinggalan jauh di angka 13-18 dan akhirnya kalah dengan skor 15-21 di gim pertama. Dejan/Gloria kembali memulai gim kedua dengan baik dengan memimpin 4-0. Feng/Huang sempat mendekat di angka 3-4, tetapi duet non pelatnas itu kembali bisa menjauh dengan keunggulan 8-3.



