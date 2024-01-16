Advertisement
HOME SPORTS NETTING

India Open 2024: Leo/Daniel Siap Berikan yang Terbaik

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |06:34 WIB
India Open 2024: Leo/Daniel Siap Berikan yang Terbaik
Leo/Daniel siap tampil maksimal di India Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengaku siap memberikan yang terbaik di India Open 2024. Leo/Daniel menilai kegagalan di Malaysia Open 2024 menjadi pelajaran untuk bisa tampil bagus di India Open 2024.

India Open 2024 dijadwalkan berlangsung pada 6-21 Januari di K.D.Jadhav Indoor Hall, Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi. Turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut menawarkan hadiah total $850.000 Dollar Amerika Serikat.

 

Sementara di babak 32 besar Leo/Daniel akan menghadapi wakil Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard pada Selasa (16/1/2024). Leo/Daniel sempat bertemu dengan Kjaer/Sogaard di babak 32 Besar Thailand Masters 2023 dan berhasil mendapatkan kemenangan 21-11, 18-21 dan 21-19.

Tim bulutangkis Indonesia pun sudah tiba di New Delhi pada Senin dini hari, setelah melakukan penerbangan dari Kuala Lumpur. Bahkan, mereka telah menggelar latihan pada siang hari.

Sementara Leo Rolly Carnando mengatakan lapangan sedikit berangin serta akan menjaga kondisi untuk pertandingan besok. Meski Kjaer/Frederik bukan lawan yang mudah, tetapi ia mengaku siap tampil.

"Kondisi lapangan agak berangin walau tidak sekencang di Malaysia kemarin. Tinggal bagaimana jaga kondisi untuk pertandingan besok. Kami ingin langsung in di pertandingan pertama, lawan juga tidak mudah tapi kami siap," kata Leo Rolly Carnando dalam keterangan PBSI, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
