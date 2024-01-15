Gagal Total di Malaysia Open 2024, Aryono Miranat Mau Ganda Putra Indonesia Bangkit di India Open 2024

NEW DELHI - Ganda putra Indonesia bisa dikatakan gagal total di Malaysia Open 2024 karena tidak ada wakil Tanah Air yang lolos ke semifinal. Menanggapi hal tersebut, pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat pun mau anak buahnya bangkit dan meraih prestasi di turnamen selanjutnya, yakni India Open 2024.

Usai mendapatkan hasil kurang bagus di Malaysia Open 2024, tim bulutangkis Indonesia akan membayar kegagalan tersebut di India Open 2024. Turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16-21 Januari 2024 di K.D.Jadhav Indoor Hall, Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi.

Sementara tim bulutangkis Indonesia telah mendarat di New Delhi, setelah melakukan penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH190 pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 18.50 waktu setempat.

Aryono Miranat mengatakan setelah mendarat di India pada Senin (15/1/2024) dini hari waktu setempat, tim bulutangkis Indonesia sudah menggelar latihan pada siang hari. Ia menjelaskan lapangan tidak ada masalah dan tim ganda putra Indonesia dalam kondisi fisik bagus.

"Kemarin kami baru sampai dini hari dan siang ini sudah latihan. Situasi lapangan bagus, anak-anak coba beradaptasi dengan suasana yang baru. Sejauh ini semua ok termasuk kondisi fisik anak-anak ganda putra," kata Aryono Miranat dalam penyataan PBSI, Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut, Aryono Miranat mengatakan hasil mengecewakan di Malaysia Open 2024 tidak akan mempengaruhi mental ganda putra Indonesia untuk tampil di India Open 2024. Namun, ia ingin anak asuhnya untuk optimis bisa mendapatkan hasil bagus dan melupakan raihan buruk di Malaysia Open 2024.